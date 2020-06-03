Когда необходима выписка из ЕГРН

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ЕГРН расшифровывается как единый государственный реестр недвижимости. В нём находятся полные сведения о недвижимости в России: характеристики, кадастровая стоимость, площадь, владельцы и другая. В 2017 году он начал свою работу.
До этого использовался ЕГРП единый государственный реестр прав на недвижимость, а информация о характеристиках объектов хранились в государственном кадастре недвижимости. После объединения данные в реестре стали исчерпывающей. Сделать выписку может как физическое, так и юридическое лицо.
Большой процент сделок с недвижимостью проводится мошенниками. Выписка из ЕГРН единственный документ, способный подтвердить личность владельца. В справке вы узнаете всю характеристику желаемой недвижимости.
Она нужна не только перед покупкой, но и для:
При запросе из Росреестра документ выдаётся в виде бумажной или электронной выписки. Срок действия справки не ограничен и определяется органом, который её заказывал. В среднем, это месяц.
Этот документ платный, чтобы его получить нужно:
Стоимость выписки зависит от перечня данных, которые необходимо получить.