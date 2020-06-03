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ЕГРН что это?

ЕГРН расшифровывается как единый государственный реестр недвижимости. В нём находятся полные сведения о недвижимости в России: характеристики, кадастровая стоимость, площадь, владельцы и другая. В 2017 году он начал свою работу.

До этого использовался ЕГРП единый государственный реестр прав на недвижимость, а информация о характеристиках объектов хранились в государственном кадастре недвижимости. После объединения данные в реестре стали исчерпывающей. Сделать выписку может как физическое, так и юридическое лицо.

Когда необходима выписка из ЕГРН

Большой процент сделок с недвижимостью проводится мошенниками. Выписка из ЕГРН единственный документ, способный подтвердить личность владельца. В справке вы узнаете всю характеристику желаемой недвижимости.

Она нужна не только перед покупкой, но и для:

продажи объекта собственником. Справка подтвердит законность владения, чтобы сделка бла честной;

приватизации недвижимости. Она необходима для постановки на учёт недвижимости и её регистрации;

обращения в суд. Выписка покажет в суде, кто владелец по праву, и поможет отстоять свои права;

постановки в очередь для получения жилья. Справка нужня для того, чтобы доказать бедственное положение семьи, которая нуждается в государственной помощи;

дарения или оформления наследства. Полученные данные помогут правильно передать права новому владельцу от старого и разрешить возникшие споры.

При запросе из Росреестра документ выдаётся в виде бумажной или электронной выписки. Срок действия справки не ограничен и определяется органом, который её заказывал. В среднем, это месяц.

Где и как получить выписку

Этот документ платный, чтобы его получить нужно:

обратиться в МФЦ или Росреестр города. Вам нужно будет написать заявление, приложить паспорт или заверенную копию и оплатить пошлину. Документ делается 9 дней;

оставить заявку на сайте Росреестра для получения электронной выписки. Она придёт на e-mail в течение пары дней;

обратиться к егрн-документ.рф и сделать документ быстро и удобно.

Стоимость выписки зависит от перечня данных, которые необходимо получить.