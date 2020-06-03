Курс доллара ждет большой отскок

Во вторник вечером курс рубля растерял весь рост первой половины дня, немного меняясь к доллару и евро в ожидании новых стимулов.

К закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 68,99 руб., что на 12,75 коп. ниже уровня закрытия понедельника. Тем самым, курс доллара вчера торговался ниже 69 руб., а это произошло впервые с 6 марта. Курс евро составил 77,04 руб., подорожав за сутки на 9 коп.



Графики курсов рубля и доллара в онлайн опубликованы по этой ссылке

Таким образом, доллар отыграл почти все свои дневные потери, а курс евро и вовсе перешёл к небольшому росту. Как полагают эксперты, накануне вечером инвесторы перешли в режим ожидания - они ждут новостей, которые способны стать новыми драйверами для движения на рынках.

Прежде всего, их волнует напряженность в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Несмотря на то, что глава Белого дома Дональд Трамп пока решил не объявлять новые торговые санкции в отношении Китая из-за ситуации вокруг Гонконга, в МИД КНР заявили: китайские власти предупреждают США, что примут ответные меры в связи с недавними шагами Белого дома в отношении Гонконга.

Также не придают уверенности рынкам и массовые беспорядки в США, которые были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Ещё накануне, Дональд Трамп, после очередной ночи мародерства, призвал губернаторов штатов немедленно восстановить порядок на своих территориях, используя для этого все имеющиеся силы.

Естественно, участники рынков беспокоятся, что охватившие США акции протеста и погромы могут спровоцировать дальнейшее распространение коронавируса COVID-19, а это, что также естественно, ударит ещё сильнее по экономике США, что также скажется на экономиках почти всех стран.

При этом вновь активно поддерживали курс рубля мировые цены на нефть. Стоимость «черного золота» уверено росла на сообщениях о том, что члены ОПЕК+ могут продлить нынешний уровень сокращения объемов добычи нефти. Реагируя на это, во вторник вечером, цена на контракты нефти Brent выросла на 2,53% - до 39,29 долл. за бочку. Фьючерсы на WTI тоже подорожали - их рост составил 2,2% (36,22 долл.).



Цены на нефть онлайн: графики опубликованы на этом сайте

Прогноз экспертов по курсу рубля

Как полагает Антон Покатович «БКС Премьер», сегодня, 3 июня, курс рубля продолжит укрепляться на фоне подготовки российских компаний к летнему дивидендному периоду.

«Поэтому наш прогноз на среду такой: доллар на Московской бирже будет торговаться в пределах 68,30-69,70 руб. Помешать этому может только коррекция нефтяных котировок, которые просядут при отсутствии компромиссов в отношении продления сделки ОПЕК+, а также на волне новых витков торгового противостояния США и Китая», – отметил он.

Между тем большинство экспертов уверены, что хотя рубль и вчера пробил очередной психологический уровень, в долгосрочной перспективе у национальной валюты почти нет шансов быть лидером в валютных парах.

В частности, Денис Порывай из Райффайзенбанка отметил, что курс рубля, который мы все пока наблюдаем действительно очень крепкий. Но, по его мнению, в третьем квартале этого года рубль развернётся в паре с долларом и вернётся в диапазон 72,00-74,00.

«Но наш прогноз напрямую зависит от отмены ограничительных мер, которые снимают как-то неравномерно по стране, а это держит импорт. В любом случае в июне разворота мы пока не ожидаем, а вот дальше у российской валюты будут серьёзные проблемы», – подчеркнул Порывай.

Софья Донец «Ренессанс Капитал» рассказала, что пока аналитики инвестиционной компании сохраняют ранее опубликованный прогноз относительно того, что курс рубля в среднем за 2020 год будет на уровне 76,00. Как пояснила эксперт, со смягчением ограничительных мер спрос на непродовольственные товары восстановится.

«Это начнёт компенсировать влияние на рубль низкий импорт услуг. После чего начнётся ощущаться снижение объемов добычи нефти, что уже скажется на объёмах экспорта. А данный фактор в свою очередь больно ударит по рублю, который с июля постепенно начнёт терять свои нынешние позиции», — полагает она.

Евгений Надоршин из «ПФ Капитал» заявил, что уже сейчас не видит никакого потенциала для укрепления курса рубля. Он убеждён, что нынешний рост курса – ситуация временная и вскоре всё очень заметно поменяется.

«Поэтому я свой прогноз не менял и менять не буду - уже к осени курс рубля к доллару составит 80,00-85,00 руб. Пока же рубль ещё немного посопротивляется. Но уже в ближайшее время мировые цены на нефть пойдут вниз, а за ним развернётся и российская валюта. Думаю, в середине июня он будет находиться в коридоре 72,00-74,00 руб. А дальше всё будет только хуже».

По мнению Сергея Романчука из Металлинвестбанка, отскок доллара в район 80 руб. очень даже возможен при наступлении второй волны пандемии COVID-19.

«Ничего хорошего не ждёт рубль и при проявлении серьёзных последствий для экономики от первой волны. Однако всё это может нивелироваться при создании вакцины от коронавируса», – резюмировал он.

Между тем, согласно консенсус-прогнозу агентства Bloomberg курс доллара в третьем квартале 2020 года составит 73,39 руб., в четвертом – 72,00 руб., а в первые месяцы 2021 года – 70,00 руб. По их мнению, среди факторов, которые будут формировать курс в долгую, станут ограничение зарубежных поездок и сокращение операций российского регулятора по закупке валюты.