Мишустин поручил проверить «коронавирусные» акты на предмет нарушения прав граждан, особенно в Москве

Российский премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса правительству РФ провести проверку на предмет нарушения прав россиян принятыми для борьбы с коронавирусом правовыми актами. Соответствующий документ публикуется на сайте правительства. В нем предлагается проанализировать практику применения новых нормативных актов, которые были приняты в период эпидемии коронавируса, в том числе в Москве, Минздраву, Минюсту и Роспотребнадзору совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом на предмет соблюдения интересов и прав граждан России. Среди прочего предлагается провести проверку указов мэра Москвы на предмет нарушения прав москвичей в период эпидемии.

«Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов, среди которых указы мэра Москвы, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ», - говорится в документе. Особое внимание предлагается обратить на документы, которые затрагивают права и интересы граждан. Также в поручении подчеркивается необходимость информационного сопровождения проверки, которая должна быть завершена к 8 июня.