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Москва сдаст анализ на антитела

Москва, 03.06.2020
Глава кабмина поручил провести анализ практики применения правовых актов, в том числе указов мэра Москвы, принятых в период пандемии.
#Кризис и власть
#Коронавирус
#Политика
#Москва
  • Москва сдаст анализ на антитела

Мэр Москвы Сергей Собянин

ТАСС Автор: Гавриил Григоров

Неожиданным оказалось стало поручение номер 6 по итогам заседания президиума правительственного антикоронавирусного Координационного совета. Окончившийся поздно вечером 2 июня президиум под этим пунктом решения поручил «Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».

Особое внимание требуется обратить «на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан». Указанные ведомства обязаны «обеспечить информационное сопровождение данной работы».

Меньше, чем через неделю, в срок до 8 июня 2020 года проверяющие должны доложить об итогах анализа в правительство Российской Федерации. Контроль за исполнением будет также осуществлять заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. 

То, что в высших сферах правительства решили вынести эту тему под особый контроль, говорит о том, что проблема возможного нарушения прав и свобод граждан действительно может иметь место, полагает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Возможно, поступило большое количество жалоб и обращений со стороны общественных организаций и власти «отзеркалили» их поток соответствующим образом, то есть в виде анонсированной масштабной проверки. 

С точки зрения дальнейших перспектив ожидать, что «головы полетят», все же не стоит, считает юрист. Если власти признают наличие проблемы, это не будет означать, что она решится наиболее очевидным с точки зрения обывателя способом.

Между тем, продолжает Дмитрий Горбунов, стоит обратить внимание, что Собянин в этой истории играет достаточно много главных ролей. Указом президента он был назначен руководителем рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса, помимо этого именно он стал первым заместителем премьера Мишустина в координационном совете по борьбе с эпидемией. По факту Собянин, равно как и премьер, возглавляющий координационный совет, одинаково осуществляли работу и создавали новую правовую реальность для общей цели — спасения жизней граждан от распространения covid 19. Соответственно, делает вывод юрист, к каким-то глобальным изменениям новая проверка не приведет.  

Стоит также отметить, добавляет он, что решения об ограничении передвижения граждан, введение пропускного, и перчатно-масочного режимов в общественных местах формально, конечно, является поводом для того, чтобы призвать власти к ответственности, конституционно это, безусловно, нарушение прав россиян. С другой стороны, в стране, оказавшейся в условиях быстрого распространения смертоносного вируса, отсутствие введения таких ограничений могло бы создать условия для предъявления претензий к государству уже со стороны граждан. 

Допущение смерти людей и отсутствие действий со стороны правительства по предотвращению распространения вируса могло бы стать поводом также и для претензий со стороны мировых организаций. На фоне мер, которые принимались в Европе, Северной Америке и в первичном очаге инфекции — Китае, отсутствие действий со стороны российских властей выглядело бы еще более странно.

Есть также в нашей стране закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», заключает Дмитрий Горбунов. В нем сказано, что граждане не должны нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. Это значит, что в условиях пандемии, объявленной ВОЗ, такого рода ограничения на передвижение и контакты с другими гражданами не могут быть незаконными, так как по факту они защищают права граждан от неконтролируемого воздействия инфекции.

В то же время, по мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, на появление такого поручения можно посмотреть как на борьбу за место «под солнцем». Пока Михаил Мишустин лечился от вируса, большая часть власти сосредоточилась не в руках первого вице-премьера Белоусова, которого назначили и. о. главы правительства, а именно в руках Сергея Собянина, как человека, осуществляющего руководство антивирусной программой, считает аналитик.

Во время отсутствия Мишустина и были изданы самые жесткие указы по ограничению передвижения, отмечает Алексей Кричевский. По его мнению, сейчас речь идет как о восстановлении главенства в иерархии управления, так и о реакции на возмущающие граждан случаи труднообъяснимого или откровенно ошибочного начисления штрафов.

Вряд ли такое дело, как борьба с масштабной эпидемией, неизбежно связанная с ущемлением некоторых прав и просто вмешательством в повседневную жизнь людей, могла обойтись без их недовольства. При этом Москва действительно достойно проходит сложнейший период. В то же время, ряд инициатив или идей властей, некоторые утечки, например о планах проведения принудительных тестов на антитела к коронавирусу, как и вполне реальные попытки не вполне добровольного тестирования бюджетников, создают излишне напряженную атмосферу.

Спорный график прогулок из того же ряда. Как и явное желание властей столицы продлить, без очевидной целесообразности, некоторые ограничительные меры. Пресловутый цифровой контроль увлек кого-то не на шутку. Появление открытого противовеса этим действиям и тенденциям со стороны правительственного органа, дело достаточно непривычное. Его весомость мы выясним через несколько дней.

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