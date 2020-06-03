Акции и нефть растут на надеждах на быстрое восстановление мировой экономики

Надежды на быстрое восстановление глобальной экономики после пандемии коронавируса и продолжение поддержки центробанков позволили ценам на акции и нефть совершить резкий скачок несмотря на геополитические риски. В среду на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона зафиксирован рост: японский индекс Topix вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%, а южнокорейский Kospi – 2,5%. Нефть впервые почти за три месяца стоит дороже 40 д/б благодаря оптимистическим ожиданиям на продолжение сотрудничества между нефтедобывающими странами по снижению предложения.

Накануне высокий результат показали американские биржи. Индекс S&P 500 на закрытии торгов во вторник поднялся на 0,8% до наивысшего за три месяца значения. Акции американских компаний росли несмотря на массовые волнения в США, вызванные убийством полицейским безоружного афроамериканца, и растущее напряжение в отношениях между США и КНР.

Инвесторы надеются также на возможность принятия ЕЦБ на этой неделе дополнительных мер по поддержке европейской экономики.

«Сравнение с предыдущими рецессиями свидетельствует о необыкновенно высокой скорости и масштабе восстановления,- комментирует специалист по глобальной экономике в JPMorgan Керри Крейг.- Разница в огромной поддержке, которую сейчас оказывают правительства и центробанки».

Шанхайский CSI 300 прибавил 0,5% после того, как индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin в мае вырос впервые за четыре месяца. Новые заказы поступают сейчас с наивысшей за десятилетие скоростью, что свидетельствует о быстром восстановлении определенных секторов второй экономики планеты после пандемии COVID-19.

Рост австралийского доллара, конечно, сдерживают признаки первой за три десятилетия технической рецессии в Австралии. Однако крепнущий оптимизм в отношении восстановления австралийской экономики помог ему подняться в среду утром до максимального за пять месяцев курса по отношению к американскому доллару – 0,6983.

Впрочем, этот рост оказался недолгим, потому что курс пошел вниз после новости о том, что ВВП Австралии в первом квартале снизился по сравнению с последними тремя месяцами 2019 года на 0,3% в результате прихода коронавируса. Экономисты прогнозируют окончание 29-летнего периода жизни Зеленого континента без рецессий. Канберра прогнозирует снижение ВВП во втором квартале на 10%.

Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях того, что участники соглашения ОПЕК+ продлят срок действия рекордных ограничений на добычу нефти еще на месяц. Цена барреля нефти марки Brent выросла на 1,5% до 40,17 д/б, впервые с начала марта превысив уровень в 40 долларов. Нефть марки WTI подорожала еще сильнее – на 2,3% до 37,64 д/б.

Экономисты ждут в среду роста и фьючерсных рынков. Ожидается, что S&P 500 3 июня после открытия бирж повысится на 0,3%, а FTSE 100 – на 0,9%.