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Путин, Трамп и бен Салман договорились

Москва, 03.06.2020
#Нефть
#Мировой кризис
#Рынок нефти
#ОПЕК
#Политика
#Экономика
  • Путин, Трамп и бен Салман договорились

Фото из открытых источников

Цены на нефть в ожидании очередной встречи в рамках ОПЕК+ штурмуют новые максимумы. Сегодня цена барреля смеси Brent в моменте пробивала отметку в 40 долларов за баррель, и даже доходила до 40,5 долларов.

Между тем, уже по традиции, информационное пространство перед ключевым событием наполняется крайне противоречивыми сообщениями. Средства массовой информации в буквальном смысле разыгрывают очередной спектакль.

Изначально они рисовали следующую картину: страны ОПЕК инициировали перенос встречи на более ранний срок – 4 июня – при этом они же настаивали на продлении текущих квот, то есть на сокращении добычи суммарно на 9,7 миллионов баррелей.

Россия, вроде бы, была против и готовилась немного увеличить добычу уже в июле, как и было оговорено. Иными словами, СМИ уже заранее начали готовить очередной конфликт и второй этап ценовой войны.  

Стоит добавить, что перенос встречи объясняется довольно просто: саудиты в начале месяца публикуют график поставок и экспортные цены, поэтому для них лучше решить все как раз к этому моменту.

Но все это была только база для дальнейшего развития сценария. Позднее различные источники информагентств начали нагнетать обстановку, рассказывая о том, что Саудовская Аравия может обрушить цены, если Россия не пойдет на уступки.

И хотя очевидно, что снижение цен сейчас не выгодно никому, и такие угрозы выглядят недальновидными, тем не менее, данная информация занимала достойное место в деловых СМИ.

Кстати, все это никак не мешало нефтяным фьючерсам продолжать восхождение.

Спустя несколько дней обстановка начала постепенно разряжаться. Трамп поговорил по телефону с Путиным, затем российский лидер впервые за долгое время поговорил с наследным принцем, и рынок воспринял все это крайне оптимистично.

Это и не удивительно, ведь именно после разговоров этих трех лидеров в апреле удалось договориться о сокращении добычи, хотя в марте сделка ОПЕК+ развалилась.

И вот, уже сегодня источники агентств начали поставлять свежую пищу для размышлений. Сначала сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку как минимум на месяц. Дальнейшие решения будут зависеть от ситуации на рынке.

Еще одна версия в целом схожа по содержанию - сделку продлят до сентября с пересмотром в августе.

При этом Кремль заявил, что не комментирует даты проведение встречи ОПЕК+.

Ну а главным ньюсмейкером стало агентство Bloomberg. В нем заявили, что встреча в июне и вовсе под вопросом из-за нарушения странами-участницами квот. И пока этот вопрос не будет решен, никаких переговоров не будет.

Конечно же, это подпортило настроение участникам рынка, и цены практически сразу упали примерно на полтора доллара.

В целом же, как уже было отмечено выше, подобный информационный хаос – неотъемлемая часть практически любой встречи в рамках ОПЕК+. Последнее заседание, кстати, растянулось на несколько дней, причем камнем преткновения стала Мексика, которая не соглашалась на сокращение на дополнительные 100 тысяч баррелей, что, очевидно, не могли играть важную роль.

Стоит добавить, что цены на нефть в мае показали рекордный за всю историю рост. WTI подорожала на 90%, североморская смесь примерно на 70%, и восстановление цен явно превышает по своим темпам восстановление спроса.

Тем не менее, по оценкам некоторых экспертов, в долгосрочной перспективе цены на нефть будут выше.

«В мае мы увидели настоящее ралли. Кстати, когда в прошлый раз обсуждали рынок нефти с вашим изданием, мы как раз прогнозировали, что цены будут только расти, хотя, таких темпов я, конечно, не ожидал. Тем не менее, в долгосрочной перспективе моя оценка остается позитивной. Нефть будет стоить дороже, даже если и будет коррекция, она не перерастет в очередной обвал. Правда, уже при текущих ценах может начать восстанавливаться сланцевый сектор, и это будет негативно влиять на настроения игроков. С другой стороны, авиасообщение по-прежнему крайне ограничено. Страны только начинают открывать границы, и потенциал роста спроса пока еще очень высок. Что же касается сделки ОПЕК+, я уверен, что компромисс будет найден – более высокие цены сейчас нужны всем», - такое мнение высказал старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Действительно, до сих пор добыча в США продолжала снижаться, но скачок цен в обозримом будущем может оживить сланцевиков, тем более, что Штаты формально не являются стороной сделки.

Многие также будет зависеть и от общих настроений на финансовых рынках. Экономика переживает крайне сложный период, и оптимизм инвесторов сейчас выглядит чрезмерным. Возможно, в ближайшее время они начнут обращать внимание на какие-то факторы, которые приведут к коррекции.

Возвращаясь к предстоящему заседанию ОПЕК+, если оно все же состоится. Стоит отметить, что Россия в целом выполнила взятые на себя обязательства. Как сообщило во вторник Минэнерго, по итогам мая добыча была снижена до 8,59 миллионов баррелей.

Что же касается нефтяных компаний, то в текущих условиях им, как и прежде, скорее выгодно пойти на сокращение добычи, несмотря на определенные последствия для месторождений.

Еще в апреле президент «Лукойла» Леонид Федун говорил, что без сделки избыток предложения был бы настолько высок, что мировые хранилища оказались бы переполнены уже через полтора месяца.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков также заявлял, что «cоглашение нужно, причем нужно всем производителям».

Что же касается крупнейшей нефтяной компании страны и мира, «Роснефти», то она сумеет ограничить добычу даже без закрытия скважин, об этом говорится в презентации компании к финансовым результатам по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал.

Как было отмечено выше, спрос еще далеко от тех уровней, на которых был в конце прошлого года. Авиация и автомобильные перевозки – ключевые факторы потребления, но из-за ограничительных мер восстановление пока идет очень медленно. 

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