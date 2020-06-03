Пентагон перебросил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона

Пентагон принял решение переместить в район рядом с Вашингтоном около 1 600 военнослужащих из-за протестов, которые вспыхнули в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, передает «Интерфакс», ссылаясь на заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана. Приказ о перемещении солдат отдал министр обороны США Марк Эспер. Военнослужащие направлялись в столицу США из Форт-Брэгга, штата Северная Каролина и Форт-Драма штата Нью-Йорк.

Представитель военного ведомства уточнил, что военные, которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности, располагаются к данному моменту на базах близ Вашингтона, но не находятся в самом округе. Он также уточнил, что в настоящее время военнослужащие не принимают участия «в оборонной поддержке операций гражданских властей».

Напомним, в США вот уже несколько дней проходят по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, к которому при задержании была применена сила. Администрация Белого дома намерена задействовать для наведения порядков армию в случае, если губернаторы не справятся с демонстрантами.

Ранее портал телекомпании CNN сообщал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был вынужден спуститься в бункер под Белом Домом в ночь с воскресенья на понедельник, как сообщает. Обычно бункер используется для защиты президента и других членов правительства от террористических угроз. Однако в этот раз срочная эвакуация президента была вызвана разгоревшимися протестами.