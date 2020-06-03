От «500 дней» к 500 пунктам

2 июня президент провел рабочую встречу с главой правительства Михаилом Мишустиным, который рассказал о содержании долгожданного общенационального плана по восстановлению экономики. Хотя документа в открытом доступе пока нет, СМИ уже приводят его тезисы.

Так, например, РБК пишет, что план должен способствовать выходу на устойчивый рост реальных доходов, снижению безработицы до менее 5%, а также обеспечению темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.

Впрочем, слова, которыми презентовал план президенту Михаил Мишустин, мало отличаются от тех, которые могли быть сказаны и в любой другой ситуации: выполнение плана будет достигнуто за счет «усиления инвестиционной активности, использования современных технологий, цифровых технологий, повышения уровня образования, быстрого строительства качественного жилья».К концу периода восстановления обещан рост экономики, превышающий докризисный уровень. а «реальные денежные доходы населения должны стабильно расти».

В плане три этапа. Задача первого — до конца третьего квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное, чего нужно добиться в этот период — не допустить дальнейшего падения доходов людей.

Второй этап продлится, соответственно, до второго квартала 2021 года, «и в этот период мы сделаем всё необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который будет сопоставим с уровнем прошлого года».

На третьем, завершающем, этапе — это третий-четвёртый кварталы 2021 года — правительство рассчитывает выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста, при этом сократить уровень бедности и увеличить количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Михаил Мишустин также пообещал сделать «всё возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня».

Общенациональный план содержит около 500 конкретных мероприятий, стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн рублей. Тут можно даже вспомнить, что 40 лет назад (летом 1990 года) появилась знаменитая амбизиозная экономическая «Программа 500 дней», связанная с именем Григория Явлинского и Станислава Шаталина, но имевшая и немало других авторов из тогдашней элиты экономической мысли. Экономика тогда летела в пропасть, хотя многим это еще было невдомек.

Точечное восстановление

Предусмотренные планом меры, безусловно, положительно скажутся на восстановлении экономической активности, но вряд ли можно говорить о масштабных нововведениях, говорит управляющий партнёр компании Tax Compliance Михаил Бегунов. Так, в части поддержки населения инициативы хорошие (переход на удаленную работу без проблем, прямые выплаты по больничным листам и пособиям, минимальный размер часовой ставки при неполном рабочем дне), но они носят точечный характер, поэтому глобального эффекта ждать не стоит.

Есть сомнения в том, говорит эксперт, что удастся добиться повышения доходов населения до уровня 2019 года до второго квартала 2021 года, так как пока наблюдается падение покупательской способности и рост уровня безработицы. Стоит также учитывать возможность новых вспышек заболевания, которые отодвинут сроки выполнения представленных в плане задач.

Что касается стабилизации финансового положения компаний МСБ, пострадавших отраслей экономики, то правительство планирует с 2021 снизить налоговую нагрузку данных отраслей экономики посредством отказа от индексации страховых взносов, уплачиваемых ИП, позволит учитывать в составе расходов по налогу на прибыль расходы по санации помещений. В частности, планируется разработать дополнительные критерии для применения упрощенного режима налогообложения для налогоплательщиков, которые утратили данное право в текущем периоде.

Данная мера, уверен Михаил Бегунов, даст возможность сократить налоговое бремя налогоплательщиков за счет освобождения от налогов, уплачиваемых в связи с применением общей системы налогообложения. Правительство также планирует дополнительно поддержать наиболее пострадавшую от последствий снижения потребительского спроса экономическую отрасль — туристическую, предоставив преференции по НДС в виде снижения налоговой ставки с 20% до 7%. Это позволит снизить налоговое бремя этой категории налогоплательщиков с 2021 года.

Кстати, добавляет эксперт, ранее правительственные меры по предоставлению налоговых льгот или отсрочек в отношении НДС не распространялись на субъекты особо пострадавших экономических отраслей, как и на иные категории налогоплательщиков.

Туз в рукаве?

Правительственный план из 500 пунктов, когда появится возможность ознакомиться с ним целиком во всех деталях, может оказаться и более значимым, чем он выглядит сейчас на основе уже доступной общественности информации, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Но то, что вчера было озвучено, отнюдь не выглядит новаторским. Часть списка явно перекочевала сюда прямым ходом из нацпроектов: возможно, в правительстве считают, что народ уже успел о них подзабыть?

Окончательная цифровизация документооборота да создание нормативно-правовой базы по защите капиталовложений — вещи крайне нужные, без которых в управлении процессами и в инвестициях всё сложнее двигаться вперёд, но ведь это же нацпроекты и есть. Как и объявленные ещё задолго до вирусного кризиса прямые капиталовложения государства в конкретные инфраструктурные, логистические проекты, в транспортные магистрали.

В рамках «нового» плана на 5 трлн рублей госрасходы по этим статьям на 2020-2021 годы прописаны в размере до 2,2 трлн рублей, это хорошо, это конкретика, говорит аналитик. Однако без четкого понимания в плане, как восстанавливать остальные сектора экономики, что мы по этим магистралям будем перевозить и что хранить в построенных складских хабах? Опять китайские товары?

Для прорыва в технологиях, в экспортно-ориентированных производствах, встроенных в международные цепочки поставок или хотя бы рассчитанных на внутреннее потребление, нужно доводить долю бюджетных инвестиций примерно до 25% от ВВП, и такая задача ещё пару лет назад поставлена президентом, но для этого потратить даже в горизонте двух лет нужно явно не 5 трлн рублей, а по крайней мере вдвое больше. И ведь важно ещё четко понимать, на что потратить, как именно проинвестированные «венчурные» деньги могли бы поддержать стартапы или быть вложены в форме государственной «доли» или безвозвратных субсидий в развитие уже действующих предприятий — хотя бы из списка системообразующих.

Нужно как минимум финансировать предоставление им электронных и оффлайновых выставочных площадок для продвижения продукции как внутри страны, так и в расчёте на зарубежных заказчиков, помогать за счёт государственных организационных мер и субсидий налаживать экспортные связи.

А те пункты, которые пока попали в прессу, — отказ от индексации страховых взносов для ИП, компенсация компаниям сравнительно небольших расходов на соответствие их работы санитарно-эпидемиологическим требованиям или повышение возможностей доступа к системе быстрых платежей ЦБ — всё это для бизнеса, в сущности, копейки, говорит Пётр Пушкарёв. Облегчить процедуры повторного вхождения в бизнес для обанкротившихся предприятий — правильное и хорошее, хотя опять-таки запоздалое признание факта, какое огромное количество малых компаний в результате карантина не ждёт ничего, кроме банкротства.

Не взлетим, не поплаваем

Помочь им остаться на плаву правительство, очевидно, не чувствует в себе сил, а это значит, что и по оставшимся пунктам выдачи конкретных денежных субсидий на сколько-нибудь существенные суммы не предвидится. Налоговых льгот и обещаний кредитов под минимальный процент можно добавлять в весьма условные статьи бюджетных «расходов» сколько угодно, да вот только для государства это мало похоже на расходы, если ими почти никто не сможет воспользоваться... То есть, сохраняется общий принцип: денег не давать, а предоставлять вместо них налоговые льготы, до момента применения которых на практике компания может и просто не дотянуть. Не прослеживается в плане и прогнозов, каким направлениям сферы услуг и когда позволят возобновить полноценную деятельность.

Пётр Пушкарев замечает, что очень и очень хотел бы ошибаться, но увы, если окажется, что и оставшиеся пока «за кадром» пункты плана являются всего лишь логическим продолжением первоначального «жмотства» правительства, когда бизнес поддержали из расчёта только по 1 МРОТ на сотрудника, да и то лишь в форме «льготных кредитов» на зарплату и другие нужды — то это тогда не план. А как иначе, если претендовать на те же безвозмездные субсидии даже в размере 1 МРОТ, как оказалось, могут предприятия не всех видов деятельности по ОКВЭД.

И вообще, уверен эксперт, лишь самые устойчивые предприятия, которые как раз не настолько сильно и пострадали, сохранив почти полностью штат сотрудников — а следовательно, всё это как раз предназначено тем, для кого такой масштаб помощи нельзя и вообще назвать существенным. В доступных открытых источниках, во всяком случае, речь только о «расходах» по снижению налогов, которые государство согласно недополучить, что уже здорово, конечно: 15% вместо 30% налога на фонд оплаты труда означают огромное послабление для бизнеса и выпадающие доходы для казны на 845 млрд рублей за 2 года, «и всё же... это же опять делёж шкуры неубитого медведя, а не субсидии на развитие», - считает Пушкарев..

В рамках секторальной помощи прослеживаются и вовсе лоббистские нотки: пострадавшим авиакомпаниям в порядке помощи предлагают вместо прямого затыкания дыр в их бюджетах... госгарантии на закупку в кредит отечественных самолётов Sukhoi Superjet 100, которые не все авиакомпании вообще-то хотят использовать в перевозках. Туркомпаниям предлагают только понизить НДС, гостиницам повезёт больше: государство вроде бы готово возместить им половину платежей по процентам и отсрочить выплату по телу долга хотя бы до декабря, но вопрос, хватит ли даже этого?

Хорошо, но мало

Пожалуй, единственной действенной статьёй смотрится заявленная и раньше давно поддержка ставок по ипотеке - она реальная, но ведь и для льготной ипотеки семье ещё надо накопить хотя бы на первый взнос. А в плане возможностей повысить доходы особых новых мер не видно, так что круг на этом замыкается, констатирует Пётр Пушкарёв.

Из мер по подъёму доходов граждан интерес представлять моет создание заявленного в плане «социального казначейства», однако пока это «чёрный ящик», полагает Пётр Пушкарёв. Кому и в каких размерах будет оказываться адресная соцпомощь, до публики ещё не довели. Может помочь довести быстрее помощь и механизм прямых выплат по больничным и пособиям, но совершенно неясно и в этой связи, идёт ли речь о неких новых ещё не озвученных пока суммах выплат, или об утверждённых ещё в апреле-мая разовых 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, о 5 тыс. рублей ежемесячно для семей, подпадающих под программу материнского капитала, и так далее.

Прописано лишь, что это потребует порядка 300 млрд рублей до конца 2021 года, и похоже по этому признаку, что это уже принятые раньше, а не новые решения. Но если в окончательном плане найдётся место и для новых сумм прямой помощи наименее обеспеченным гражданам, то только это могло бы в корне поменять ситуацию с доходами. А поднять на 2.5% ВВП или же реальные доходы населения при таком плане, как он есть, если и возможно, то, наверное, только считая от базы дна, заключает аналитик. То есть по сравнению с уже обвалившимся весенними, а видимо и летними тоже, цифрами - но вряд ли по сравнению со статистическими показателями начала года.