Пляжи Крыма и Кубани могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель. Такой прогноз сделала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризима Ростуризма Елена Лысенкова, выступая на онлайн-выставке "Знай наше: продолжение", сообщает ТАСС.

Сейчас пляжи могут работать лишь при учреждениях санаторно-курортного комплекса с медицинской лицензией. Решение, когда и какие пляжи открывать для посетителей, принимают власти конкретного региона РФ в зависимости от эпидемиологической обстановки, подчеркнула Лысенкова.

"Ожидается, что в ближайшие две недели все пляжи начнут по своим правилам работать. Мы дорабатываем с Роспотребнадзором дополнительные требования по пляжам, потому что одна из проблем, это вопрос контроля", - сказала начальник управления Ростуризма, говоря о пляжах Крыма и Краснодарского края.

Одна из проблем, которая сейчас обсуждается в том числе с представителями МЧС, это возросшее число посещений россиянами диких пляжей в условиях закрытия оборудованных курортов. Негативные последствия для жизни и здоровья на диких пляжах наступают чаще, отметила Лысенкова.

"Посмотрим, каким образом можно будет запустить больше организованных пляжей уже в ближайший период, то есть до 1 июля, до массового теплого морского периода времени", - сообщила она.

В среду оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за последние 24 часа в России зафиксировано 8 536 новых случаев заражения коронавирусом.

При эьтом 38,5% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания.

В общей сложности в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции за все время эпидемии.

Выписано из российских больниц 8 972 человека, всего вылечившихся 195 957. Число безвозвратных потерь составило 178 человек, всего погибших 5 215. Общее число болеющих в стране без учета всех выздоровевших и всех умерших на 3 июня составляет 231 105.