Президентские выборы в США пойдут не по сценарию

В США произошло событие, которое заметили меньше, чем оно, казалось бы, заслуживает – cупервторник, партийные выборы у республиканцев и демократов сразу в нескольких штатах, а также в федеральном округе Колумбия, где находится Вашингтон. Но на фоне погромов, столкновений, перестрелок – словом, беспорядков, бушующих по всей медленно выходящей из карантина Америке – это событие и выглядит мелким. Споры о том, когда Джо Байден и Дональд Трамп наберут нужное количество голосов, чтобы на августовских конвентах (съездах своих партий) официально стать кандидатами в президенты, кажутся несущественными.
Какие уж тут страсти по праймериз, когда над Вашингтоном баражируют боевые армейские вертолеты, а Белый дом приходится оцеплять из-за угрозы штурма? С 1992 года, с момента печально известных беспорядков в Лос-Анджелесе, унесших жизни 55 человек, бороться с уличными волнениями вынуждена не полиция и не Национальная гвардия, а регулярные войска.
Впервые в новейшей истории США главной интригой американской политики является не то, кто победит на президентских выборах, а то, в какой форме эти выборы пройдут и (это невероятно представить, но мало ли в этот год произошло невероятного?) пройдут ли они вообще.
А ведь еще в начале года сценарий избирательной кампании был, в целом, ясен и таил в себе запланированную интригу. Кандидат от демократов (им, вопреки намечавшемуся было сюрпризу, все-таки стал Байден) должен был бросить вызов Трампу, вокруг которого сплотились республиканцы. Итог выборов зависел от того, сумеет ли этот демократический кандидат консолидировать весь электорат партии, как правую, так и быстро растущую его левую часть.
Сумеет – Трамп не переизберется: Америка левеет и избирателей демократов в стране больше, чем избирателей республиканцев. Не сумеет, значит в ноябре повторится ситуация выборов 2016 года. Тогда ведь не Трамп выиграл – его соперница Хиллари Клинтон проиграла.
«Олицетворения всей гнили, разъедающей партию» (так обозвала Хиллари ее ненавистница, несостоявшийся кандидат в президенты Тулси Габбард) была не тем человеком, чей победы хотели все избиратели-демократы. А Трамп их еще не достаточно сильно пугал, чтоб голосовать за того, кто душе не мил.
Демократы постарались извлечь уроки из прошлого. С помощью расследования комиссии Мюллера, попытки импичмента и умелой кампании в прессе Трампа достаточно «расчеловечили». Да и сам он своими словами и действиями постарался сделать всё, чтоб демократический избиратель считал его исчадьем ада.
Байден, а вернее, стоящий за ним партийный истеблишмент, вовремя, а не с опозданием, как Клинтон четыре года назад, выбили из борьбы Берни Сандерса. Кумир левых демократов, социалистов современной Америки снял свою кандидатуру уже в начале апреля, а не летом. У Байдена оставались солидные полгода, а не жалкие пара-тройка месяцев, как у Клинтон, чтобы завоевать левый электорат. В общем шансы были.
А потом наступил коронавирус.
Как-то сразу выяснилось, что главная проблема Байдена и Трампа – не завоевать избирателей, а сделать так, чтоб их избиратели вообще пришли на участки. В тех штатах, где власть у представителей Демократической партии, принялись отстаивать самый жесткий вариант карантина и дистанционное голосование. Трамп, напротив, стал сторонником очного голосования и как можно более быстрого снятия карантина.
Он, в отличие от демократов, это может себе позволить. Его самый убежденный избиратель сосредоточен в американской «глубинке», в тех штатах, где населения сравнительно мало, а значит и пандемия не особенно свирепствует.
Так выбор между Байденом и Трампом стал выбором между двумя путями выхода из кризиса. Осенью будет понятно, что дало больший эффект, самоизоляция или постепенное снятие ограничений. В этих условиях августовские съезды республиканцев и демократов из формальных мероприятий превратились в судьбоносные.
Демократы с начала мая дают понять, что могут провести свой конвент дистанционно, вероятно, в режиме телеконференции. Если это получится, не превратившись в конфуз, как их первые праймериз в Айове, где из-за сбоя системы подсчета голосов результаты не могли подсчитать неделю, то можно будет поставить вопрос и о проведении президентских выборов в дистанционном режиме.
Но тут опять произошло непредвиденное.
Знал ли полицейский Миннеаполиса Дерек Шоуэн что, придавливая коленом шею безработному вышибале и, как теперь выяснила судмедэкспертиза, наркоману Джорджу Флойду, задержанному по подозрению в сбыте фальшивых чеков, что тем самым он меняет ход американской истории? Конечно, нет. Но по факту так и произошло. Смерть Флойда и последовавшие за ней протесты и погромы охватили всю Америку и до выборов не забудутся. Тем паче, что есть все шансы их повторения до ноября.
Один из главных непонятных моментов в истории с гибелью Флойда – необъяснимая медлительность властей. Хотя видео задержания, где был четко виден и Шоуэн, и его жертва, хрипевшая «я задыхаюсь», мгновенно разошлась по сети, полицейского задержали не сразу. Его отправили под домашний арест, а задержали через несколько дней.
Расхожая, отдающая конспирологией, но не лишенная оснований версия гласит, что демократы, стоящие у власти в штате Миннесота, хотели слегка разжечь гнев чернокожих. Цель — обернуть его против Трампа и себе на пользу. Все-таки президента США его противники рисуют чуть ли не белым расистом.
Но не получилось. Гнев оказался слишком сильным. Агрессии в американцах, видать, накопилось больше, чем можно было предположить политтехнологам.
Да и Шоуэн в образ белого расиста не вписывался. Его жена – эмигрантка из Лаоса, один из арестовывавших Флойда вместе с Шоуэном – лаосец тоже. Для громящей магазины толпы это, конечно, не суть важно, а вот для целей предвыборной агитации демократов – неудобно.
Теперь над избирательной кампанией будет нависать еще и процесс над Шоуэном, который может оказаться сложным и долгим. Семье Флойда, а еще больше – ее бойким защитникам, мало, что 44-летнего полицейского за непредумышленное убийство могут посадить на 25 лет. Они добиваются, чтобы обвинение было переквалифицировано в умышленное убийство, на что сейчас, судя по пока известным фактам, нет особых оснований.
А за умышленное убийство в Миннесоте дают пожизненное, если, конечно, там не решат срочно вернуть смертную казнь. Значит, на суде будут долгая, может, многомесячная, а может и многолетняя война экспертиз, попытки доказать или опровергнуть, что Шоуэн стремился удушить Флойда умышленно.
Следствием процесса может стать дальнейшая электризация общества. А вдруг вердикт суда будет вообще оправдательным? Тогда уж точно погромов не миновать. И это – в разгар избирательной кампании.
Високосный 2020 год сыграл с Америкой злую шутку. Когда он начинался, Трамп и его противники готовились выиграть всё. Поражение Трампа означало его уход с политической арены. Его победа могла привести к расколу в Демократической партии. Теперь победитель рискует получить только расколотую Америку. И множество проблем, которые, даже если их удастся решить в этом году, еще долго будут давать о себе знать.