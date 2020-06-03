Президентские выборы в США пойдут не по сценарию

В США произошло событие, которое заметили меньше, чем оно, казалось бы, заслуживает – cупервторник, партийные выборы у республиканцев и демократов сразу в нескольких штатах, а также в федеральном округе Колумбия, где находится Вашингтон. Но на фоне погромов, столкновений, перестрелок – словом, беспорядков, бушующих по всей медленно выходящей из карантина Америке – это событие и выглядит мелким. Споры о том, когда Джо Байден и Дональд Трамп наберут нужное количество голосов, чтобы на августовских конвентах (съездах своих партий) официально стать кандидатами в президенты, кажутся несущественными.

Какие уж тут страсти по праймериз, когда над Вашингтоном баражируют боевые армейские вертолеты, а Белый дом приходится оцеплять из-за угрозы штурма? С 1992 года, с момента печально известных беспорядков в Лос-Анджелесе, унесших жизни 55 человек, бороться с уличными волнениями вынуждена не полиция и не Национальная гвардия, а регулярные войска.

Впервые в новейшей истории США главной интригой американской политики является не то, кто победит на президентских выборах, а то, в какой форме эти выборы пройдут и (это невероятно представить, но мало ли в этот год произошло невероятного?) пройдут ли они вообще.

Два поворота истории

А ведь еще в начале года сценарий избирательной кампании был, в целом, ясен и таил в себе запланированную интригу. Кандидат от демократов (им, вопреки намечавшемуся было сюрпризу, все-таки стал Байден) должен был бросить вызов Трампу, вокруг которого сплотились республиканцы. Итог выборов зависел от того, сумеет ли этот демократический кандидат консолидировать весь электорат партии, как правую, так и быстро растущую его левую часть.

Сумеет – Трамп не переизберется: Америка левеет и избирателей демократов в стране больше, чем избирателей республиканцев. Не сумеет, значит в ноябре повторится ситуация выборов 2016 года. Тогда ведь не Трамп выиграл – его соперница Хиллари Клинтон проиграла.

«Олицетворения всей гнили, разъедающей партию» (так обозвала Хиллари ее ненавистница, несостоявшийся кандидат в президенты Тулси Габбард) была не тем человеком, чей победы хотели все избиратели-демократы. А Трамп их еще не достаточно сильно пугал, чтоб голосовать за того, кто душе не мил.

Демократы постарались извлечь уроки из прошлого. С помощью расследования комиссии Мюллера, попытки импичмента и умелой кампании в прессе Трампа достаточно «расчеловечили». Да и сам он своими словами и действиями постарался сделать всё, чтоб демократический избиратель считал его исчадьем ада.

Байден, а вернее, стоящий за ним партийный истеблишмент, вовремя, а не с опозданием, как Клинтон четыре года назад, выбили из борьбы Берни Сандерса. Кумир левых демократов, социалистов современной Америки снял свою кандидатуру уже в начале апреля, а не летом. У Байдена оставались солидные полгода, а не жалкие пара-тройка месяцев, как у Клинтон, чтобы завоевать левый электорат. В общем шансы были.

А потом наступил коронавирус.

Как-то сразу выяснилось, что главная проблема Байдена и Трампа – не завоевать избирателей, а сделать так, чтоб их избиратели вообще пришли на участки. В тех штатах, где власть у представителей Демократической партии, принялись отстаивать самый жесткий вариант карантина и дистанционное голосование. Трамп, напротив, стал сторонником очного голосования и как можно более быстрого снятия карантина.

Он, в отличие от демократов, это может себе позволить. Его самый убежденный избиратель сосредоточен в американской «глубинке», в тех штатах, где населения сравнительно мало, а значит и пандемия не особенно свирепствует.

Так выбор между Байденом и Трампом стал выбором между двумя путями выхода из кризиса. Осенью будет понятно, что дало больший эффект, самоизоляция или постепенное снятие ограничений. В этих условиях августовские съезды республиканцев и демократов из формальных мероприятий превратились в судьбоносные.

Демократы с начала мая дают понять, что могут провести свой конвент дистанционно, вероятно, в режиме телеконференции. Если это получится, не превратившись в конфуз, как их первые праймериз в Айове, где из-за сбоя системы подсчета голосов результаты не могли подсчитать неделю, то можно будет поставить вопрос и о проведении президентских выборов в дистанционном режиме.

Но тут опять произошло непредвиденное.

Процесс пошел

Знал ли полицейский Миннеаполиса Дерек Шоуэн что, придавливая коленом шею безработному вышибале и, как теперь выяснила судмедэкспертиза, наркоману Джорджу Флойду, задержанному по подозрению в сбыте фальшивых чеков, что тем самым он меняет ход американской истории? Конечно, нет. Но по факту так и произошло. Смерть Флойда и последовавшие за ней протесты и погромы охватили всю Америку и до выборов не забудутся. Тем паче, что есть все шансы их повторения до ноября.

Один из главных непонятных моментов в истории с гибелью Флойда – необъяснимая медлительность властей. Хотя видео задержания, где был четко виден и Шоуэн, и его жертва, хрипевшая «я задыхаюсь», мгновенно разошлась по сети, полицейского задержали не сразу. Его отправили под домашний арест, а задержали через несколько дней.

Расхожая, отдающая конспирологией, но не лишенная оснований версия гласит, что демократы, стоящие у власти в штате Миннесота, хотели слегка разжечь гнев чернокожих. Цель — обернуть его против Трампа и себе на пользу. Все-таки президента США его противники рисуют чуть ли не белым расистом.

Но не получилось. Гнев оказался слишком сильным. Агрессии в американцах, видать, накопилось больше, чем можно было предположить политтехнологам.

Да и Шоуэн в образ белого расиста не вписывался. Его жена – эмигрантка из Лаоса, один из арестовывавших Флойда вместе с Шоуэном – лаосец тоже. Для громящей магазины толпы это, конечно, не суть важно, а вот для целей предвыборной агитации демократов – неудобно.

Теперь над избирательной кампанией будет нависать еще и процесс над Шоуэном, который может оказаться сложным и долгим. Семье Флойда, а еще больше – ее бойким защитникам, мало, что 44-летнего полицейского за непредумышленное убийство могут посадить на 25 лет. Они добиваются, чтобы обвинение было переквалифицировано в умышленное убийство, на что сейчас, судя по пока известным фактам, нет особых оснований.

А за умышленное убийство в Миннесоте дают пожизненное, если, конечно, там не решат срочно вернуть смертную казнь. Значит, на суде будут долгая, может, многомесячная, а может и многолетняя война экспертиз, попытки доказать или опровергнуть, что Шоуэн стремился удушить Флойда умышленно.

Следствием процесса может стать дальнейшая электризация общества. А вдруг вердикт суда будет вообще оправдательным? Тогда уж точно погромов не миновать. И это – в разгар избирательной кампании.

Високосный 2020 год сыграл с Америкой злую шутку. Когда он начинался, Трамп и его противники готовились выиграть всё. Поражение Трампа означало его уход с политической арены. Его победа могла привести к расколу в Демократической партии. Теперь победитель рискует получить только расколотую Америку. И множество проблем, которые, даже если их удастся решить в этом году, еще долго будут давать о себе знать.