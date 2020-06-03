Прогноз погоды - когда же у нас наступит лето



Календарное лето в России уже вступило в свои права, а вот климатическое пока не спешит порадовать россиян хорошей погодой.

Ливни, начавшиеся в Центральных регионах страны ещё в конце мая, с разной силой интенсивности продолжают заливать не только Москву и Подмосковье, но также Тульскую, Тверскую, Калужскую область. При этом дожди идут, как ночью, так и днем, и местами сильные.

Погода в Москве. Столицу ждёт рекорд по количеству осадков

Просто тропические ливни обрушились на Москву и область. Несмотря на более ранее прогнозы погоды о том, что 2 и 3 июня в небесной канцелярии возьмут небольшую паузу и дожди хотя бы на время прекратятся, этого пока, увы, не происходит.

Так, дождь шёл всю минувшую ночь, а также с небольшими перерывами и весь сегодняшний день. При этом, по сравнению со вторником, в среду в столичном регионе стало немного теплее – плюс 13-14. Как пояснили синоптики, Москва и Подмосковье сегодня оказались в зоне умеренных дождей, которые пришли сюда с юго-востока Черноземья и изменили погоду в городе.

Но в ночь на четверг, в ложбине с Каспия сформируется очередной циклон, который станет причиной новой порции мощных ливней. Самые интенсивные из них ожидаются в столичном регионе ближе к утру 4 июня, а всего за ночь на Москву и Подмосковье выпадет до 30 мм влаги. Днём в четверг сумма осадков приблизится к рекорду. А он держится, ни много, ни мало, а уже более 70 лет – с 4 июня 1948 года. Тогда выпало 43,8 мм осадков.

Как прогнозируют метеорологи, такая климатическая обстановка сохранится в столице России, предположительно до конца этой рабочей недели.



В предстоящие выходные осадки в Москве почти прекратятся – небольшие локальные дожди, конечно, ожидаются, но лишь в первой половине дня воскресенья. А затем погода существенно потеплеет и в воскресенье, 7 июня, воздух в Москве прогреется до плюс 24.

Когда в Москву придет тепло? Уже в конце этой недели летняя жара стремительно накроет и город, и область. Уже в понедельник, 8 июня столбики термометров поднимутся до плюс 27, во вторник, 9 июня – до плюс 28, а в среду – до плюс 29-30.

Впрочем, по данным синоптиков, с середины июня прогноз погоды не утешителен: Москву вновь начнёт заливать. Но это пока предварительный прогноз.

Россию заливает дождями

В частности, в Тамбовской области с начала лета 2020 выпало уже 36 мм осадков, в Пензенской – 18 мм, в Воронежской – 12 мм. В ближайшее время зона сильных дождей увеличится и распространится на запад европейской России. Всего, по данным метеорологов, за первую неделю июня в центре России выпадет около половины месячной нормы небесной влаги, а местами даже больше.

Пасмурно, ветрено и дождливо пока и на юге России. В частности, такая погода наблюдается сейчас в Крыму и Краснодарском крае, на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа…

Но как обещают специалисты самых разных метеослужб, климатическому лету в стране быть. И придёт к нам эта долгожданная летняя погода уже очень скоро.

На европейском севере России ночью – заморозки, а в выходные – летний зной

Пока ниже климатической нормы держится температурный фон на европейском севере России. Например, ещё в среду территории Архангельской области и Республики Коми находились под влиянием обширного арктического антициклона, который минувшей ночью остудил здесь воздух до минус 1.

Но синоптики обещают, что погодная обстановка резко поменяется. Уже сегодня днём в Архангельске было плюс 13-18, а в Сыктывкаре – плюс 15-19. В ближайшие дни станет ещё теплее. Антициклон, теснимый скандинавским циклоном, сместится на юго-восток. Но до 5 июня северные районы европейской России останутся пока под присмотром антициклонических воздушных масс. При этом осадков почти не будет, а температура воздуха превысит привычные значения в Архангельской области на 4-7 градусов, в Коми – на 8-9.

Погода в СПб и Ленинградской области. Когда в городе на Неве насупит климатическое лето?

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже давно привыкли к самым разнообразным климатическим катаклизмам. И тот факт, что июнь 2020 здесь начался ни шатко, ни валко – вряд ли сильно кого-то удивило. Согласно новому прогнозу синоптиков, до конца этой недели в Северной столице ожидаются осадки, местами сильные, в ночь на четверг воздух остынет до плюс 8-12, в некоторых районах области и вовсе до плюс 6-7.

Однако уже в пятницу вечером погода в СПб начнет резко менять из-за атлантического вторжения, которое повысит температурный фон в Санкт-Петербурге до плюс 20, а к выходным до плюс 24. При этом усилятся и осадки, местами они будут обильными и продолжительными.

Пасмурно, но по-летнему жаркой будет погода и всю первую половину следующей недели. Так, в понедельник, 9 июня метеорологи обещают плюс 26-27, во вторник – плюс 28. В дальнейшем в СПб и области весна ещё неоднократно напомнит о себе своим капризным характером, но полностью перехватить инициативу у климатического лета у неё уже точно не получится.

Интересные факты

Американские учёные установили, что более тёплая погода вряд ли остановит распространение коронавируса COVID-19. Согласно проведённому исследованию, вирус продолжит распространяться по миру летом 2020, даже несмотря на ожидающуюся жару. Учёные утверждают, что высокий температурный фон не сможет замедлить первоначальное и быстрое распространение вируса среди населения, как об этом ранее говорили многие специалисты.

Всё дело в том, что COVID-19 существенно отличается от других коронавирусов, которые действительно плохо выживают в условиях высокой температуры воздуха и повышенной влажности. А потому оставить его сможет только вакцина.