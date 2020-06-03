Правила ядерного мира

Владимир Путин утвердил доктрину Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ не просто прописывает «гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и/или ее союзников» как относящееся к числу высших приоритетов государства, но и расписывает принципы этого сдерживания. Иногда в весьма угрожающем тоне по отношению к США — сами американцы в документе прямо не упомянуты ни разу, однако проходят красной линией через весь текст.

Кому-то этот тон и доктрина могут показаться бессмысленной и даже в какой-то степени вредной для имиджа России демонстрацией мускулов. Особенно сейчас, когда Москва и Запад пытаются нащупать точки соприкосновения и выйти на нормализацию взаимоотношений (вон, Трамп даже Путина на Большую Семерку как гостя звать хочет). Многочисленные и могущественные силы на Западе пытаются сорвать этот процесс диалога о диалоге о примирении — и подобные милитаристские документы действительно идут в кассу сторонникам продолжения конфликта с Москвой. Западные СМИ уже клепают статьи с заголовками из серии «Россия представляет новые правила использования ядерного оружия в войне», или «Новая российская политика позволяет использовать ядерное оружие против неядерных стран».

Однако ничего нового в этих правилах нет — они стары как ядерный мир, и на их основе взрослые дяди в этом мире не только жили, но и защищали его от начала Третьей Мировой. Именно правила превращали ядерное оружие из инструмента по потенциальному уничтожению человечества в главный инструмент по защите мира. И сейчас, когда Трамп системно выходит из договоров по ограничению вооружений, когда США находятся на пороге холодной войны с Китаем и начинают с Пекином гонку вооружений (в том числе и в ядерной сфере), России важно напомнить партнерам в Вашингтоне об этих простых правилах.

Доктрина призвана напомнить, что ядерное сдерживание — это не «мы вас сотрем в порошок за ваши недемократические взгляды», и тем более не «мы наклепаем больше ракет, поэтому мы сильнее». Как сказано в российской доктрине, «ядерное сдерживание направлено на обеспечения понимания потенциальным противником возмездия в случае агрессии». Неотвратимого и разрушительного возмездия, наносящего «неприемлемый ущерб» противнику — но именно и исключительно в случае возможной агрессии против себя или своих союзников. Причем не простой агрессии уровня «Саакашвили вторгся в Южную Осетию». Россия — в отличие от США — четко говорит о том, что применит ядерное оружие лишь двух случаях. Это либо ядерное нападение на нее, либо «агрессии с применением обычных вооружений, … когда под угрозу поставлено само существование государства». Угрозы применения ядерного оружия первыми — а тем более в качестве превентивной меры, для восстановления стратегической стабильности или наказания неугодного диктатора — лишь озлобляют неядерные государства и стимулируют их на разработку или приобретение собственного ядерное меча. Угрозы «наклепать больше ракет» не обязательно ведут к повышению шансов на победу в ядерной войне у нападающей стороны — ведь обороняющейся достаточно иметь гарантированные средства возмездия — те же самые «Посейдоны» и другие новейшие российские разработки. Да, пока подобные ассиметричные средства ядерного сдерживания есть только у Москвы — однако аналогичными системами вплотную занимается и Пекин.

Также доктрина призвана напомнить о том, что ядерное сдерживание нужно для нейтрализации угроз — угроз, которые возрастают из-за агрессивных действий США, которые «наращивают на сопредельных с Российской Федерацией и ее союзников территориях» и акваториях группировки сил общего назначения, ракет и систем ПРО, а также планов Трампа по милитаризации космоса. Фактически сдерживание — это оборонительная стратегия, она не несет угрозы тем, кто не угрожает, а также тем, кто не принимает участие в этих угрозах. Тем же, кто принимает (то есть Европе и отдельным странам постсоветского пространства, которые соглашаются на размещение на своей территории американских войск и, возможно, согласится на размещение ракет малого и среднего радиуса действия), не повезло, ведь «при осуществлении ядерного сдерживания Россия принимает во внимание размещение потенциальным противникам на территории других государств» различного вооружения. Поэтому им не нужно удивляться тому, что они превращаются в объекты ядерного сдерживания — то есть, говоря по-русски, что на них будут направлены российские ракеты.

Так что, целью доктрины является не угроза, а вразумление. Американских партнеров в необходимости вернуться к спасению оставшихся договоров по контролю за вооружениями — без привязывания этого спасения к подключению к соглашениям Китая. Европейских партнеров в опасности согласия участвовать в оружейных играх Трампа и размещать на своей территории оружейные системы, направленные против РФ. Вопрос в том, вразумятся ли они?