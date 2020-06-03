Вход/Регистрация Подписка

СЕО международных компаний расскажут о главных принципах трансформации бизнеса в период кризиса

Москва, 03.06.2020
6 июня пройдет ежегодный форум для собственников и владельцев бизнеса Synergy Executive Forum. В этом году мероприятие пройдет в онлайн формате и соберет на своей виртуальной площадке 20 СЕО ведущих международных компаний и 5000 зрителей.
  • СЕО международных компаний расскажут о главных принципах трансформации бизнеса в период кризиса

предоставлено пресс-службой

На форуме выступят: генеральный директор ООО «Эрманн», Россия и СНГ, Джеймс Дуайер; председатель правления «Абсолют банк», Татьяна Ушкова; генеральный директор KFC в России и СНГ, Раиса Полякова; основатель бренда Natura Siberica, Андрей Трубников; сооснователь сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff, Михаил Кучмент; генеральный директор Nike Россия, Андрей Кришнев; генеральный директор и другие. 

«Жесткая конкурентная среда и экономическая ситуация в мире вынуждают владельцев бизнеса быстро адаптироваться под те условия, которые диктует рынок и находить новые решения. Проведение Synergy Executive Forum дает возможность его участникам получить действенные и уже проверенные методы от ведущих СЕО компаний. Трансформация бизнеса сегодня – это основа успешного существования и развития на рынке. Поэтому вместе с экспертами мы разберем успешно-работающие кейсы и определим главные векторы развития для бизнеса», – объясняет концепцию форума исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

 Своим видением ситуации ведущие эксперты поделятся по пяти основным драйверам роста для бизнеса: управление, продажи, издержки, технологии и команда. В частности, спикеры затронут такие темы как: создание успешного франчайзингового бизнеса, как совершить прорыв на устоявшемся рынке или стратегия «Белых Пятен», использование чат-ботов для удаленной работы сотрудников, опыт разработки, внедрения и использования «Кодекса менеджера» компании, стратегия роста в условиях цифровой революции и не только.

Отдельным блоком пройдут выступления экспертов, посвященные вопросам кадровой стратегии компании. На сцене «HR» выступят: основатель рекрутингового агенства Pruffi, бывший главный хантер Mail.ru, Алена Владимирская; эксперт в сфере управления персоналом, основатель портала HR-tv.ru, основатель бизнес-премии WOW! HR, Гоар Ананян; руководитель службы подбора пресонала и развития HR-бренда АО «ЭР-Телеком Холдинг», Екатерина Грибова; HR-директор АО «Прогресс» (ТМ «Фрутоняня», «Липецкий бювет»), Аурика Дмитриева; директор по персоналу Группы «М.Видео-Эльдорадо», Наталья Малеева и другие.

В рамках этого блока выступлений пройдет дискуссионная панель «Soft skills руководителя во времена перемен», на которой эксперты затронут наиболее важные аспекты лидерства:

  • Лидерство в эпоху перемен и отсутствия роста. Какие качества руководителя выходят на первый план?
  • Как лидеру не отстать от меняющегося мира? Чему и где должен учиться руководитель?
  • Как управлять свободными людьми? Меняются ли правила управления в наше время перемен и запроса на счастье?
  • Влияют ли soft skills руководителя на успех компании? И если да, то как?

Второй панельной сессией на Synergy Executive Forum станет дискуссия «Истории успешных компаний в сельском хозяйстве от первого лица» участниками которой станут: собственник компании GLOBALPAS Основатель IT экосистемы REDBRIDGE, Сергей Профатилов; председатель совета директоров компании «Ростсельмаш», Константин Бабкин; генеральный Директор «Эконива-АПК холдинг», Штефан Дюрр; Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Фосагро», Андрей Гурьев и основатель проекта «Русский Пармезан», Олег Сирота. Темы для обсуждения в рамках панельной сессии:

  • Сельхозяйственная индустрия - какова она?
  • Как стать лидером рынка?
  • Люди или технологии - что важнее?
  • Точки роста компании на сельхозрынке.
  • Природа, погода, экономика - как стабильно управлять компанией в условиях неопределенности?
  • Как создать уникальную компанию и добиться успеха в сельскохозяйственной индустрии?

Всего за один день зрители Synergy Executive Forum услышат мнение экспертов и получат ответы на самые актуальные на сегодняшний день вопросы. В режиме онлайн на нескольких виртуальных сценах спикеры форума будут делиться уникальными прикладными решениями, наработанными на собственном опыте, и дадут свое профессиональное мнение относительно возможностей создания новых стратегий для кратного роста бизнеса в сложившейся экономической обстановке.

Экономическая ситуация в мире и быстроменяющиеся условия на рынке, диктуют компаниям новые правила игры.

Официальный сайт форума: https://synergyglobal.ru/forums/sef/2020/

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы
    Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%. Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей.
  2. ЦБ принял трудное, но единственно верное решение
    В условиях кризиса Банк России решил отложить ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки граждан
  3. Миннесота в огне
    В Миннеаполисе четвертый день продолжаются беспорядки, вызванные убийством полицейскими безоружного афроамериканца
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама