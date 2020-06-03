Швеция пожалела, что не ввела карантин

Швеция сожалеет о том, что не ввела ранее карантинные меры, сообщает The Independent. Сегодня страна занимает первое место в мире по показателю смертности от пневмонии COVID-19 на душу населения.

«Если бы мы столкнулись с той же болезнью, если бы знали то, что известно о ней сегодня, то пошли бы на ограничения», - поделился главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Он при этом считает, что Стокгольм принял все меры, как и все страны, где вспышка была серьезной. При этом введение ограничений на передвижение и отмена всех мероприятий помогли бы избежать рекордного числа смертей, добавляет врач.

Еще в начале мая эпидемиолог был активным защитником позиции официальных властей, которые не пошли на закрытие школ и детсадов, разрешили собираться в группы не более 50 человек и не ограничивали передвижение граждан.

Стокгольм отказался от карантина, опасаясь навредить экономике страны. При этом некоторые эксперты уверены, что экономический итог в этой скандинавской стране может быть таким же, как в других странах. Тегнелл заявляет, что сегодня правительство рассчитывает на сознательность граждан.

Ранее сообщалось, что Швеция вышла на первое место в мире антирейтинга новых смертей из-за коронавируса всего за одну неделю. За данный период показатель количества летальных исходов на миллион населения у страны достиг 5,59.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 38 тысяч человек, 4 тысячи из них скончались, еще 5 тыс. выздоровели.