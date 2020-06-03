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В России за сутки выявлено более 8 тыс. новых случаев COVID-19

Москва, 03.06.2020
  • В России за сутки выявлено более 8 тыс. новых случаев COVID-19

ТАСС

Статистика коронавируса в России

За последние 24 часа в России зафиксировано 8 536 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что 38,5% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания.

В общей сложности в  России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции за все время эпидемии.

Выписано из российских больниц 8 972 человека, всего вылечившихся 195 957. Число безвозвратных потерь составило 178 человек, всего погибших 5 215. Общее число болеющих в стране без учета всех выздоровевших и всех умерших на 3 июня составляет 231 105.

Статистика заболевания коронавирусом в регионах России

На первом месте по количеству новых диагнозов за сутки находится Москва, где зафиксирован прирост в 1842 новых случаев COVID-19. Это минимальный суточный прирост в столице, начиная с 17 апреля. Умер 61 пациент, выздоровели 3 385 человек. На втором месте Московская область (+736), в Санкт-Петербурге, который на третьем месте по суточному приросту больных 380 новых случаев. На Свердловскую область пришлось 357 новых диагнозов, на Нижегородскую область пришлось 347 заболевших, на Архангельскую область - 239. В Ростовской области (+178), в Воронежской и Смоленской областях – 127 и 124 случаев соответственно. В Новосибирской области - 102. В других регионах за сутки зарегистрированы менее 100 новых случаев COVID-19.

Статистика коронавируса в странах мира опубликована на этой карте

На первом месте мирового антирейтинга по количеству больных COVID-19 находятся США. В стране насчитывается 1,83 миллиона зараженных, с суточным приростом +20,8 тыс коронавирусом.

Далее следует Бразилия (555,3 тыс., +28,9 тыс). Россия по-прежнему на третьем месте по количеству зараженных коронавирусом.

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