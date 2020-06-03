Цена на нефть впервые за три месяца превысила отметку в $40

Стоимость нефти Brent впервые за почти три месяца превысила отметку в $40 за баррель, передает ТАСС.

Аналитики уверены, что цены на нефть растут на ожиданиях нового договора ОПЕК+ продлению ограничения по добыче.

К 8:03 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в августе на Brent выросли в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 до $40,09 баррель. В общей сложности за 2 июня Brent подорожала на 3,3% или $1,25, закрыв сессию на отметке $39,57 за баррель нефти.

Цены на нефть в режиме онлайн опубликованы на этих графиках

Фьючерсы на июль на нефть сорта WTI утром 3 июня подорожали на $0,81 или 2,20% на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), составив $37,62 за баррель. В ходе торгов 2 июня котировки WTI выросли на $1,37 (3,9%) до $36,81 за баррель. Как сообщает Dow Jones Market Data, оба сорта накануне показали максимальные результаты с 6 марта.

Участники рынка с оптимизмом смотрят на возможность скорого продления еще на два месяца договоренности стран ОПЕК+ по ограничениям добычи «чёрного золота», которые действовали в мае. Россия и некоторые другие члены организации выступают за продление сокращения добычи нефти еще на месяц, сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось о переносе с 9-10 июня на 4-5 июня заседания министров ОПЕК и министров ОПЕК+, которое обычно проходит в первую неделю месяца, предшествующего месяцу поставок.



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