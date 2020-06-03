Туроператоры озвучили цены на отдых для россиян в 2020 году

Цены на отдых для россиян в текущем году останутся на уровне 2019 года, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Он подтвердил, что на прежнем уровне сохранятся цены на авиабилеты и путевки, сообщает News.ru.

Эксперт рассказал, что отрасль постепенно выходит из режима ограничений, которые были вызваны распространением эпидемии коронавируса. С 1 июня россиянам разрешено посещать санатории с медицинской лицензией. На очереди и открытие гостиниц. Отдых для россиян в отели Сочи и Крыма обойдется приблизительно в 20-30 тысяч рублей, уточнил Горин. Специалисты считают, что цена связана со снижением потока туристов.

Что касается заграничного отдыха, то средняя цена тура в Италию или Турцию может составить в этом году 88 тыс. на человека. Однако в данный момент россияне не смогут отправится для отдыха за рубеж, поскольку границы РФ пока закрыты, а за рубежом установлены строгие критерии приема туристов.

Для поездки на курорт необходимо будет получить справку об отсутствии COVID-19. Мера является профилактической в плане распространения инфекции. На отдыхе следует придерживаться тех же правил, что и в повседневной жизни, а именно соблюдать социальную дистанцию и не пользоваться чужими вещами – особенно это касается полотенец. Риск заразиться коронавирусом при купании в море минимален, уверены специалисты