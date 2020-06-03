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ВОЗ пугает мир «более сильной волной» эпидемии коронавируса

Москва, 03.06.2020

В ближайшее время может произойти повторная, более сильная, вспышка коронавируса, допускает глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он считает, что волна эпидемии может накрыть на этот раз неподготовленные страны и призывает не снимать карантин слишком рано. Представитель ВОЗ заявил, что вирус «останется с нами надолго», поэтому необходимо тщательно «купировать» очаги инфекции до появления вакцины.

«Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска», - отметил Клюге. Он пообещал, что после появления вакцины, ВОЗ приложит максимум усилий для справедливого распространения препарата в мире и получения доступа к нему всех без исключения стран. Представитель организации также уточнил, что срока появления вакцины не существует, хотя над ее созданием трудятся видные ученые и лучшие научные исследователи со всего мира. В сою очередь коллега Клюге, специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ Катрин Смолвуд заявила, что ни одна страна в ЕС пока не имеет иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

По данным на 3 июня в мире за все время пандемии заболело 6 млн 194 тыс. 533 человек. Число безвозвратных потерь составляет 376 тыс. 320.Поправилось более 3 млн. человек.

Статистика коронавируса в России

За последние 24 часа в России зафиксировано 8 536 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что 38,5% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания.

В общей сложности в  России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции за все время эпидемии.

Выписано из российских больниц 8 972 человека, всего вылечившихся 195 957. Число безвозвратных потерь составило 178 человек, всего погибших 5 215. Общее число болеющих в стране без учета всех выздоровевших и всех умерших на 3 июня составляет 231 105.

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