Национальная турорганизация Японии уточнила информацию о поездках

На опубликованную 25 мая в Эксперт Online статью «Япония намерена приплачивать иностранным туристам» откликнулся московский офис Национальной туристической организации Японии (JNTO).

В статье рассказывалось о том, что для поддержки туристического бизнеса Страны восходящего солнца и привлечения туристов правительство Синдзо Абэ планирует возмещать туристам из-за рубежа половину расходов на поездки.

В письме из JNTO говорится: «… сейчас по основным СМИ распространяется не совсем верная информация, касающаяся Японии… Дело в том, что это был изначально неправильный перевод одного из иностранных СМИ. Деньги, субсидии, японцы выделяют для развития внутреннего туризма, а не внешнего…» То есть правительство Японии будет компенсировать расходы не интуристам, а местным туристам.

Новость о том, что на поездке в Японию можно существенно сэкономить, облетела мировые СМИ. Позднее, однако, информация начала уточняться.

Вот как написало об этом 27 мая лондонское издание Mirror: «Мы первоначально сообщили, что речь идет о возмещении Японией половины расходов, связанных с перелетом туристов из-за рубежа. Однако сейчас JNTO подтвердило, что японские власти планируют “стимулировать внутренний спрос на поездки по стране после пандемии Covid-19 и собираются компенсировать лишь часть расходов на поездки по Японии”. Это означает, что предложение не распространяется на иностранных туристов…»

По причине ли изначально небрежного перевода в официальное сообщение вкралась неточность, или сами японские источники по ходу дела откорректировали свое мнение по поводу методов восстановления туризма и допустимых бюджетных трат на эти цели, важно то, что теперь читатели могут формировать свои планы относительно поездок в Японию на основе точной информации.