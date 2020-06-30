Акции дня: Аэрофлот полетел, а ИСКЧ разместился

Торги на российском рынке акций в понедельник прошли противоречиво: индекс Мосбиржи закончил сессию в плюсе, а индекс РТС падал. Взрывной рост котировок наблюдался у акций второго эшелона «Институт стволовых клеток человека» (+12,50%). Однако, как утверждают эксперты, это не повод для покупки бумаг компании, если вы надеетесь на дальнейший рост.

Подстегнуло интерес к акциям ИСКЧ размещение компанией облигаций на 145 миллионов рублей со сроком погашения 5 лет. Как считают аналитики «Фридом Финанс», инвесторы могли расценить это как кредитный рычаг для роста продаж, но подъем котировок не обоснован, и к концу недели акции упадут ниже 25 рублей.

С ними согласны эксперты «Финам». По их словам, бумаги компании «испытывают прилив волатильности в каждый кризис, кому-то позволяя заработать, а кого-то пуская под откос».

Уверенно шли вверх акции «Аэрофлота», вечернюю торговую сессию они закончили с ростом +4,43%. Перелеты по стране, несмотря на незавершившуюся пандемию, вновь набирают популярность. Это дает надежду на стабильный рост котировок «Аэрофлота».

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С уважением,

Анна Артемова

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aanadvana@yandex.ru

Михаил Рогожников

10:31 (0 минут назад)

кому: Огородников

Отлично, спасибо.

вт, 30 июн. 2020 г. в 10:10, Огородников Евгений <eogorodnikov@expert.ru>: