Акции дня: энергия у энергетиков

Акции энергетиков были привлекательны для покупки во вторник. Сразу две компании оказались в лидерах роста по итогам дневной торговой сессии – «МРСК Центра и Приволжья» (+4,22%) и «Мосэнерго» (+4,06%).

Ранее «МРСК Центра и Приволжья» отчиталась от росте выручки на 2,4% до 96,5 млрд рублей по итогам 2019 года. При этом чистая прибыль компании сократилась почти на 43% до 6,7 млрд рублей. Тем не менее в организации уверены, что рост выручки по итогам 2020 года составит 3,3%. Прибыль по итогам 2020 года же может вырасти на много более быстрыми темпами. Так уже в первом квартале 2020 года показатель вырос на 28%, до 4,4 млрд руб., несмотря на теплую погоду и снижение потребления электроэнергии в России. Кроме того, акции упали почти в три раза на весенних распродажах, и теперь любой повод игроки используют для восстановления позиции.

Толчком для роста бумаг «Мосэнерго» стала новость о том что годовое собрание акционеров одобрило выплату 50% прибыли по МСФО за 2019 года в виде дивидендов. Акционеры получат по 12,075 копеек на акцию. Таким образом на эти цели направят 4,8 млрд рублей. Акционерам рекомендовано определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 8 июля 2020 года.

Индекс Мосбиржи по итогам сессии упал на -0,89% до 2743,2 пунктов, а индекс РТС опустился на -2,19% до 1212,63 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 18:54 мск стоила 41,59 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне слабела – 71,17 рублей за доллар, а евро впервые с середины мая стоит 80 рублей.