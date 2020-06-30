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Диетолог рассказал, как кофе провоцирует набор лишнего веса

Москва, 30.06.2020
  • Диетолог рассказал, как кофе провоцирует набор лишнего веса

Из открытых источников

Кофе вызывает набор лишнего веса, к подобному мнению пришли специалисты из Великобритании, понаблюдав за группой кофеманов. Эксперты заявили, что кофеин, содержащийся в большом количестве в кофе, воздействует на гормоны, концентрируя содержание кортизола. Данный гормон в небольшом количестве, хотя и активирует  мозговую деятельность, регулирует уровень глюкозы в крови, поддерживает нервную систему и контролирует артериальное давление, в больших количествах способен нанести вред здоровью. А именно уменьшит выработку тестостерона, вызвать тахикардию, подорвать иммунитет, а также сделать человека раздражительным и быстро утомляемым. При частом употреблении кофе человека начинает мучать бессонница, а также накапливаться жировая ткань в области живота, рассказали диетологи.

Однако кофе содержит большое количество антиоксидантов, подавляющих окисление органических соединений, а это замедляет процесс старения человеческого организма.

Ранее диетологи рассказали о вреде полного отказа от сладкого. Врачи рекомендуют употреблять так называемые полезные углеводы и сахара - сухофрукты, сладкие ягоды и фрукты, а также зефир и пастилу в небольших количествах. Полный отказ от сахар может привести к негативным последствиям, а именно сказаться на работе головного мозга. При соблюдении режима физической активности вреда от «полезных сладостей» не будет , рассказали врачи.

 

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