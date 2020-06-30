Гинеколог предупредила об опасных последствиях коронавируса для мужчин

Елена Уварова – главный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ – предупредила об опасных последствиях COVID-19 для мужчин. По её словам, переболевшие коронавирусом представители сильного пола могут столкнуться с бесплодием, передаёт РИА Новости.

«Проблемы бесплодия в связи с COVID-19 появились.И в большей степени мужского бесплодия. Исследования, которыми мы располагаем, показывают, что перенесённый коронавирус на 38% уменьшает качество спермы. А у нас у мужчин и так не очень-то хорошее её качество», – подчеркнула Уварова.

Кроме того, врач отметила, что среди других болезней также паротит (свинка), перенесённый в детстве, может в будущем принести неприятности мужчинам.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 30 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в России выявили ещё 6 693 новых больных COVID-19.

Всего к утру 30 июня в 85 регионах страны зафиксировано 647 849 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 412 650 (+9 220). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 9 320 человек (+154 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 745 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 301 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+279), Свердловская область (+276) и Санкт-Петербург (+253).

Накануне в России было зафиксировано 6719 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.