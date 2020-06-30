Исполняется 25 лет с момента подписания соглашения о начале первого шельфового проекта в РФ «Сахалин-1»

25 лет назад было подписано соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту «Сахалин-1» между правительством РФ, администрацией Сахалинской области и международным консорциумом.

Участниками этого консорциума являются НК «Роснефть», американская компания ExxonMobil, индийская ONGC Videsh Ltd., а также японская SODECO.

«Сахалин-1» - один из крупнейших проектов в России с прямыми иностранными инвестициями, пример применения передовых технологий для освоения запасов углеводородов в субарктических условиях. За годы реализации проекта были продемонстрированы выдающиеся операционные показатели.

В частности, накопленная добыча нефти и конденсата превысила 125 млн тонн. Потребителям на Дальнем Востоке отправлено более 28 млрд кубометров природного газа. А потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 млн. тонн нефти и 485 млрд. куб. метров природного газа.

«Сахалин-1» - проект технологических рекордов. 9 из 10 самых протяженных скважин в мире пробурено именно на его месторождениях. Текущий мировой рекорд - скважина, пробуренная с платформы «Орлан», имеет протяженность 15 000 метров и отклонение от вертикали 14 129 метров. Другой рекордсмен - верхняя часть платформы «Беркут» весом около 42 000 тонн – это самое тяжёлое в мире верхнее строение, когда-либо установленное методом надвига в открытом море. А общий вес платформы «Беркут» превышает 200 тыс. тонн.

Нефть с месторождений проекта направляется на береговой комплекс подготовки Чайво на острове Сахалин, а затем перекачивается по трубопроводу на выносной терминал Де Кастри и танкерным флотом отгружается потребителям. За время проекта отгружено свыше 1200 танкеров нефти высококлассной марки «Сокол».

Реализация проекта «Сахалин-1» обеспечивает сбалансированные поступления в бюджет Российской Федерации. На сегодняшний момент они составляют более 1,2 трлн рублей, в том числе в Сахалинскую область – свыше 500 млрд рублей.

Наша справка

Проект «Сахалин-1» включает в себя освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе о. Сахалин. В 2005 году было введено в эксплуатацию первое месторождение Чайво, в 2010 году - месторождение Одопту, в январе 2015 года месторождение Аркутун-Даги.

Разработка месторождения Чайво ведется как с береговых, так и с морских сооружений. Северо-западная часть основного нефтеносного пласта месторождения Чайво была разработана с помощью наземной буровой установки «Ястреб». Добыча нефти и газа на Чайво также ведется с морской платформы «Орлан». Она используется для разработки юго-западной части основного эксплуатационного объекта месторождения Чайво.