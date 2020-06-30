Компания Фридмана займется поиском активов Пугачева

Инвестиционная компания А1, входящая в «Альфа Групп», займется поиском и арестом активов экс-сенатора, бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, живущего во Франции. Бывший банкир был привлечен судом к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации на сумму 75,6 млрд рублей.

Заказчиком выступает, собственно, Международный промышленный банк. А конкурсным управляющим является Агентство по страхованию вкладов, занимающееся наполнением конкурсной массы кредитной организации, подлежащей ликвидации для удовлетворения требований всех его кредиторов. Агентство в том числе проводит судебную работу, приводя в исполнение определения российского суда в отношении Пугачева в иностранных юрисдикциях. АСВ и заключило соглашение о сотрудничестве со структурой финансово-инвестиционного консорциума.

Союзники уже одержали первую победу: в июне суд Экс-ан-Прованса признал за АСВ права конкурсного управляющего Межпромбанка. Таким образом он отменил ранее вынесенное решение суда города Ниццы, который Агентству отказал. То есть теперь во Франции можно привести в исполнение определение московского Арбитражного суда и взыскать имущество Сергея Пугачева, находящееся на территории Пятой республики для того, чтобы погасить долги перед вкладчиками банка.

Как отметил управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, эффективное партнерство инвесткомпании с АСВ началось с проекта по поиску активов бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. «Уверен, что и в проекте по возврату средств кредиторам Межпромбанка нам удастся добиться справедливости не только в российской, но и в европейских юрисдикциях», — заявил бизнесмен.

О каких же активах идет речь? Как рассказал «Эксперт online» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, кроме недвижимости в Великобритании, у Сергея Пугачева в собственности находится несколько вилл во Франции. И в первую очередь, сейчас А1 будет заниматься взысканием этих активов.

«Речь идет о виллах Шато де Гаро, «Аннушка», шале «Вальберг», вилла № 40 в Сен-Жан-Кап-Ферра общей стоимостью несколько десятков долларов. Кроме того, бывшему банкиру принадлежит яхта класса «люкс» с регистрацией на Каймановых островах, а также ряд трастовых фондов с регистрацией в Новой Зеландии», — сообщил Деев.

Кроме того, интерес представляют вилла The Sand Club на острове Сен-Бартелеми, завод по производству часов в Швейцарии и дом на Hurley Street, в американском Кембридже.

В 2001-2011 годах Сергей Пугачев был сенатором от Тувы, и при этом входил в «Золотую сотню» богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. В 2009 году его состояние оценивалось в $500 млн.

В октябре 2010 года Центробанк отозвал лицензию у Международного промышленного банка, созданного Пугачевым в 1992 году. В 2014 году по иску Агентства по страхованию вкладов Высокий суд Лондона арестовал активы его бывшего владельца общей стоимостью 1,17 млрд фунтов стерлингов. А в 2015 году российский суд привлек Сергея Пугачева к субсидиарной ответственности.

В 2017 году британский суд признал, что российский экс-сенатор является владельцем нескольких трастов, на балансе которых числилась дорогая недвижимость, расположенная в нескольких странах мира. Кроме того, служители Фемиды с Туманного Альбиона обнаружили денежные средства на банковских счетах этих трастов. Арестовав активы, суд в Великобритании запретил Сергею Пугачеву покидать Англию и Уэльс.

Но тот переехал во Францию, заявив, что пока он пребывает в Соединенном Королевстве, есть угроза его жизни. Теперь в случае возвращения в Великобританию, бывшему банкиру грозит лишение свободы: суд приговорил его к 2-м годам заключения.

При этом, по словам партнера Double Bridge Law Сергея Усоскина, то, что суд Англии уже признал Сергея Пугачева бенефициаром новозеландских трастов, может упростить процедуру во Франции. «АСВ может попробовать признать решение английского суда по упрощенной процедуре», — сообщил эксперт РБК, отметив при этом, что так как речь идет о статусе новозеландского траста, все-таки могут возникнуть некоторые сложности. В частности, французские суды могут решить самостоятельно разобраться в данном вопросе, принимая во внимание мнение британских коллег.

В России бизнесмен тоже объявлен в розыск и заочно арестован. По версии Следственного комитета, экс-сенатор виновен в присвоении имущества в особо крупном размере, а также злоупотреблением полномочиями при выдаче невозвратных кредитов.

Следствие, в том числе, полагает, что преднамеренное банкротство Межпромбанка произошло из-за выдачи сомнительных займов аффилированным с самой кредитной организацией структурам. В 2015 году арбитражный суд Москвы признал Сергея Пугачева и троих топ-менеджеров банке виновными в совершении действий, повлекших банкротство.

При этом сам беглый банкир отнюдь не сидит тихо во французском подполье. В течение последних пяти лет он пытается через Международный арбитраж в Мадриде добиться от Российской Федерации компенсации в $14,5 млрд. Пугачев утверждает, что Россия нарушила его права, как иностранного инвестора. Дело в том, что с 2009 года экс-сенатор от Тувы является гражданином Франции. Причем в 2012 году он отказался от российского гражданства. Однако Международный суд постановил неделю назад, что не вправе рассматривать этот спор.