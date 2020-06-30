Курс доллара пробил психологическую отметку

В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара вырос сразу на 1,70% к уровню закрытия понедельника и пробил психологическую отметку в 71,00. Так, по данным на 15:20 мск американская валюта торгуется по 71,183. При этом последний раз курс доллара превышал 71,00 руб. 28 мая этого года.

Растёт на сегодняшних торгах и курс евро, который составляет сейчас 79,725 (+1,32%).

Как отмечают аналитики, рубль падает вниз по отношению к основным резервным мировым валютам на фоне снижения мировых цен на нефть. Так, контракты на «чёрное золото» марки Brent на торгах Лондонской биржи подешевели на 1% – до 41,42 долл. за баррель. Фьючерсы на WTI также опускаются – на Нью-Йоркской бирже они торгуются по 39,3 долл. за бочку (-1,3%).

При этом ещё до открытия основной торговой сессии Мосбиржи эксперты прогнозировали, что рубль может опустится за отметку в 71,00. Об этом, в частности, говорил Юрий Кравченко из «Велес Капитала».

«У нас есть серьёзные опасения, что до конца этой недели нацвалюта уйдёт за отметку в 71,00. Это может произойти уже даже сегодня, если продолжится снижение цен на нефть», - отмечал он.

В свою очередь Богдан Зварич из Промсвязьбанка был настроен ещё более пессимистично относительно дальнейших перспектив рубля. По его мнению, вчерашнее преодоление долларом психологической отметки в 70,00 руб. говорит в пользу возможного продолжения падения курса российской валюты, который, как он подчёркивал, в самое ближайшее время отправится в плавание в диапазон 71,00-75,00 руб.