Курс доллара: у игроков сдали нервы

В первый день новой рабочей недели рубль заметно снизился к основным резервным мировым валютам, проигнорировав рост мировых цен на нефть.

Так, по данным на 19:00 мск на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 70,34 руб., что на 54 коп. выше уровня закрытия пятницы. Существенно прибавила и единая валюта ЕС – курс евро составил 79,03 руб., прибавив 70 коп. по сравнению с закрытием торгов в пятницу. Таким образом, доллар вчера смог пробить отметку в 70,00 руб. впервые с 15 июня, а евро подскочить выше 79,00 руб. впервые с 16 июня.

По мнению экспертов, рубль просел к доллару и евро на негативной динамике валют ЕМ. Это связано с тем, что инвесторы весь вчерашний день демонстрировали очень сдержанное отношение к риску, опасаясь возникновения второй волны пандемии коронавируса COVID-19, что негативно скажеттся на ведущих экономиках мира.

При этом рублю не помогли в понедельник даже растущие цены на нефть эталонных марок. Напомним, накануне вечером контракты на «чёрное золото» марки Brent прибавили 0,73% и торговались по 41,32 долл. за бочку. Ещё более солидно подорожали фьючерсы на WTI – они торговались по 39,05 долл. (+1,45%).

Однако это не оказало положительной динамики на курс национальной валюты. Как считает Гельды Союнов из УК «Промсвязь» вчерашнее ослабление рубля, прежде всего было связано с сокращением рискованных позиций в валютах EM.

«К сожалению, ускорение заболеваемости коронавирусом мире, в частности, в США снижает вероятность быстрого восстановления экономической активности в мире. Что очень негативно сказывается на всех валютах развивающихся экономик. И рубль здесь не исключение», – пояснил он.

В свою очередь Юрий Кравченко из «Велес Капитала» полагает, что в понедельник дополнительное давление на рубль оказали новости о продлении до 31 января 2021 года секторальных санкций Евросоюза против России.

«В этой связи у нас есть серьёзные опасения, что до конца этой недели нацвалюта уйдёт за отметку в 71,00. Это может произойти уже даже сегодня или завтра, если контракты на нефть марки Brent вернутся к цене в 40,00-40,50 долл. за баррель», – предположил эксперт.

Антон Покатович из «БКС Премьер» также настроен пессимистически относительно дальнейших перспектив рубля. По его мнению, в ближайшее время страхи инвесторов относительно возможности возникновения второй волны коронавируса, а соответственно, замедления темпов восстановления глобальной экономики, могут перерасти в панику, что очень больно ударит по российской валюте.

«Мы полагаем, что основным риском для курс рубля остаётся возможная коррекция рыночного оптимизма. Поэтому ожидаем, что сегодня рубль в паре с долларом продолжит торговаться в диапазоне 70,00-71,00, что, учитывая всё вышесказанное – совсем даже неплохо», – резюмировал Покатович.

Ещё меньше оптимизма у Богдана Зварича из Промсвязьбанка, который считает, что вчерашнее преодоление долларом психологической отметки в 70,00 руб. говорит в пользу возможного продолжения падения курса нацвалюты, который в ближайшей перспективе отправится в плавание в диапазон 71,00-75,00 рублей.

А вот в «Сбербанке», несмотря на все негативные факторы, обозначили целевой краткосрочный диапазон курса рубля в пределах 67,50-69,50. Об этом, в частности, заявил директор по инвестициям компании «Сбербанк Управление активами» Ренат Малин. Он считает, что в текущих условиях сохраняется потенциал для укрепления российской валюты на фоне стимулирующей политики глобальных регуляторов и восстановительного роста сырьевых активов.

«Основными факторами, определяющими направление курса рубля, будут динамика цен на «чёрное золото» и общее отношение глобальных инвесторов к активам развивающихся стран (ЕМ)», – отметил он.