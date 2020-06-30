Мантуров оценил готовность России к возможной второй волне коронавируса

Денис Мантуров – глава Министерства промышленности и торговли – оценил готовность России к возможной второй волне коронавируса COVID-19. По его словам, у нашей страны хватит опыта и запасов даже на три волны коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.

«У нас сейчас такой солидный запас, что хватит и на три волны, но не дай бог, чтобы они были, – подчеркнул чиновник. – Это с точки зрения опыта, а также запасов, которые уже сформированы и ещё не выкуплены, находятся на складах. Плюс мы по принятому главой нашего государства решению сейчас формируем ещё и материальный государственный резерв».

Поэтому, как убеждён Мантуров, России вторая волна коронавируса COVID-19 не страшна.

«Другой вопрос, что это негативно скажется для российской экономики, да и для всей страны в целом. Поэтому мы исходим из того, что нужно соблюдать все правила безопасности для того, чтобы никаких волн больше у нас не было», – резюмировал министр промышленности и торговли России.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 30 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за истекшие сутки в России выявили ещё 6 693 новых больных COVID-19.

Всего к утру 30 июня в 85 регионах страны зафиксировано 647 849 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 412 650 (+9 220). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 9 320 человек (+154 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 745 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 301 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+279), Свердловская область (+276) и Санкт-Петербург (+253).

Накануне в России было зафиксировано 6719 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.