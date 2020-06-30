В Минтрансе допустили открытие авиасообщения с Турцией и странами СНГ

Как сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, в целом говорить об открытии международного авиасообщения пока рано.

При этом российские власти рассматривают возможность возобновить авиасообщение со странами СНГ и Турцией, которая направила Москве предложение возобновить авиасообщение, начиная с 15 июля.

«Мы по этому поводу думаем», — сообщил Дитрих. Он отметил, что в первую очередь будет открыто сообщение со странами СНГ.

«Наши дорогие товарищи в Росавиации как минимум считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка», - рассказал Дитрих. Он подтвердил, что в страны СНГ полеты начнутся раньше, чем в «большую международку».

«Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации», - добавил чиновник. В этой связи, называть конкретные даты открытия границ с той или иной страной пока преждевременно, сообщил Дитрих журналистам через пресс-службу.