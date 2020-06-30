МКБ профинансирует строительство ЛЭП на золоторудном месторождении в Якутии

Московский кредитный банк (МКБ) и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) профинансируют строительство линии электропередач для одного из крупнейших месторождений золота в России - Нежданинского месторождения в Якутии.

В общей сложности в проект будет вложено 6 млрд рублей. Из них 5,5 млрд рублей профинансируют за счет 10-летнего займа первой очереди от Фонда и 1,7 млрд рублей за счет 5-летнего субординированного кредита от МКБ.

«Как один из крупнейших системно значимых банков в России, мы понимаем свою ответственность и степень влияния на экономику, социальную сферу и экологию. Мы активно интегрируем принципы устойчивого развития в бизнес-стратегию, отдавая приоритет финансовым проектам, имеющим социальную и экологическую значимость для государства и общества, каким и является строительство ЛЭП для Нежданинского, финансируемое нами и ФРДВ», - отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

Нежданинское месторождение - проект развития компании «Полиметалл». Средства на строительство получит независимая компания в области управления энергосетями ООО «ЮВЭС». После завершения строительства линия электропередач будет передана в аренду «Полиметаллу» по заранее определенным условиям.

«Подключение к электросетям улучшает экономику Нежданинского и значительно уменьшает воздействие предприятия на окружающую среду. Долгосрочное финансирование от ФРДВ и опытная управленческая команда проекта гарантируют его успешную реализацию и позволяют «Полиметаллу» сконцентрироваться на основном бизнесе», - заявил главный исполнительный директор группы Виталий Несис.

ЛЭП с напряжением 110 кВ на одноцепных опорах протяженностью 254 км будет проходить от подстанции в поселке Хандыга, в 415 км к востоку от Якутска, до производственной площадки Нежданинского. Проект получил все необходимые регуляторные одобрения, начало строительства запланировано на июль.