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Онищенко заявил, что второй волны COVID-19 не будет

Москва, 30.06.2020
  • Онищенко заявил, что второй волны COVID-19 не будет

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 на стадионе "Пакаэмбу" в Сан-Паулу закрывается в связи с улучшением эпидемиологической ситуации

ТАСС

Второй волны эпидемии коронавирусной инфекции ни в России, ни в мире не произойдет, уверен депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Говорить о следующей пандемии коронавируса этого типа не приходится, потому что за 7 месяцев, прошедших с момента регистрации первых случаев заболевания, резкого изменения гена вируса не происходит и уже не произойдет», - рассказал Онищенко. Он добавил, что вирус вряд ли мутирует, поскольку такова его особенность.

Парламентарий добавил, что ни тяжелый острый респираторный синдром – SARS, ни ближневосточный респираторный синдром – MERS, зафиксированные ранее, также не мутировали, как мутирует грипп.

Поскольку этого не происходит, значит осенью будут фиксироваться только отдельные случаи заболеваемости, а не пандемический подъем, пояснил Онищенко. По его словам, подъема заболеваемости не происходит и сегодня. Эксперт привел в пример утренние данные по суточному приросту за 30 июня, когда в мире было выявлено порядка 10,3 млн случаев заболевания, что «для воздушно-капельного механизма передачи - ничего, только в России средний подъем заболеваемости гриппом дает 6-7 млн заболевших».

При этом Онищенко уверен, что необходимо все меры предосторожности соблюдать людям старшего поколения, поскольку 40% больных не имеют никакой симптоматики, но являются носителями и источником заболевания. Он также призвал все органы доводить до сведения людей только научно обоснованную информацию.

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