Опубликованы данные по инфицированным COVID-19 на утро 30 июня

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся в мире коронавирусной инфекцией к утру 30 июня превысило 10,2 миллиона человек. По уточненной информации в мире инфицировано 10 278 458 человек. Таким образом, суточный прирост в мире больных COVID-19 составляет 160 тысяч человек. Число безвозвратных потерь за весь период пандемии составляет 504 936 инфицированных, 5,2 миллиона человек выздоровели.

На первом месте по числу заболевших находятся США, где на утро 30 июня насчитывается более 2,58 миллиона зараженных. На втором месте расположилась растущая Бразилия. В стране уже более 1,36 миллиона человек заразившихся коронавирусной инфекцией. На третьем месте находится Россия с показателем 640,2 тысячи заболевших. Далее следует Индия (548,3 тысячи), за ней на пятой строчке - Великобритания (313,4 тысячи). Самое большое число умерших от инфекции в США - 125 133 человека, далее следуют европейские страны наиболее пострадавшие от коронавируса, а именно Италия, Испания, где этот показатель превышает 10%.

В России ранее было выявлено 6 719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах. В 31,6% случаев пациенты не имели клинических проявлений заболевания. В общей сложности в стране зафиксировано 641 156 случаев заболевания за все время эпидемии. Прирост составил +1,1%. Накануне 28 июня в России было выявлено 6 791 новый случай инфекции, ранее прирост составил 6,8 тыс., что свидетельствует об устойчивом снижении суточного прироста в стране. За истекшие сутки в РФ число безвозвратных потерь составило 93 человека, из которых 23 умерло в Москве. За весь период в России скончалось о коронавирусной инфекции 9 166 человек.