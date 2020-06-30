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Особенности выведения из запоя на дому

Москва, 30.06.2020
Злоупотребление спиртными напитками вызывает у больных физическую зависимость, поэтому запойные алкоголики нуждаются в помощи нарколога. Первым шагом в лечении зависимости является вывод из запоя на дому, который обязательно должен выполнять специалист.
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Первым шагом в лечении зависимости является вывод из запоя на дому https://neva-clinic.ru/выведение-из-запоя-на-дому/, который обязательно должен выполнять специалист.  Если попытаться прервать запой самостоятельно, то возникнет чрезвычайно тяжелый абстинентный синдром, преодолеть который зависимый с использованием лекарств из домашней аптечки и с помощью силы воли не сумеет. Поскольку алкогольная абстиненция сопровождается нарушениями в работе нервной вегетативной системы, она представляет опасность для жизни больного.

Вывод из запоя в домашних условиях при помощи капельницы

Профессиональный нарколог не испытывает никаких затруднений при устранении алкогольной интоксикации в домашних условий с использованием капельницы. У врача имеются при себе все нужные медпрепараты и инструменты. Для предотвращения попадания в кровь пациента вредных микробов медик выполняет все процедуры в стерильных перчатках и маске, а также пользуется антисептиком. Когда состояние больного не очень тяжелое, все мероприятия по выведению его из запоя могут быть проведены на дому, и их эффективность будет не меньшей, чем при проведении детоксикации в условиях стационара.

Медпрепараты, применяемые для вывода из запоя в домашних условиях

Через капельницу в организм больного для выведения его из запоя поступают дезинтоксикационные, общеукрепляющие и (в некоторых случаях) седативные медпрепараты. В качестве основы используются физиологический раствор, изотонический раствор глюкозы или различные солевые растворы. Они дополняются следующими видами лекарственных препаратов:

  • гепатопротекторы;
  • витамины (аскорбиновая кислота для ускорения выведения вредных веществ из организма, тиамин для нормализации работы нервной системы, никотиновая кислота и пиродоксин для улучшения метаболических процессов и др.);
  • препараты калия и магния для улучшения функционирования сердечно-сосудистой системы);
  • мочегонные медпрепараты;
  • дезинтоксикационные медпрепараты;
  • транквилизаторы (при необходимости).

Большая часть медпрепаратов, применяемых для выведения из запоя, являются несовместимыми друг с другом в одном капельном растворе или шприце. Поэтому самостоятельно сделать капельницу зависимому путем добавления в раствор всех указанных медпрепаратов нельзя. Лишь нарколог может составить подходящую схему детоксикации, выбрать самое эффективное сочетание медпрепаратов для каждого пациента и подготовить растворы для их введения в его организм внутривенно.

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