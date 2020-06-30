Пекин принял закон о госбезопасности

За новый закон, вызвавший ранее бурную реакцию со стороны как США, так и Евросоюза, постоянный комитет Всекитайского народного собрания проголосовал единогласно – «за» высказались все 162 члена ПК. Причем весь процесс, как отмечает South China Morning Post, занял всего 15 минут.

При этом, издание сообщает, что ознакомиться с полной версией закона до его принятия смогли лишь несколько делегатов от Гонконга в высшем национальном законодательном органе. Отсутствие прозрачности в работе над документом было одной из претензий со стороны оппозиции.

Теперь все желающие смогут наконец-то изучить новый закон после его публикации, назначенной на вторую половину вторника. А в среду, 1 июля, Закон о государственной безопасности Гонконга уже вступит в силу. Дата, кстати, символичная – в этот день исполняется 23 года с момента официального возвращения Гонконга Великобританией Китайской Народной Республике.

Впрочем, основное содержание документа все-таки давно известно: организаторы акций протеста в Гонконге уже донесли это до всего мира. Речь идет об определении полномочий центрального правительства страны и ответственности властей Гонконга в отношении национальной безопасности этого специального административного района. Документ предусматривает наказание за сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности. Карать нарушителей будут сурово – вплоть до пожизненного заключения.

Гонконгские активисты уже заявили, что 1 июля намерены игнорировать любые запреты полиции и участвовать в акции гражданского неповиновения в знак протеста против принятого закона.

Дипломатия Лам

Как сообщает South China Morning Post, власти Гонконга уже начали готовиться к тому, чтобы следовать букве нового закона. Изданию стало известно, что следить за его выполнением будет специальное подразделение, в которое планируют нанять до 200 сотрудников. Кроме того, нужно будет назначить третьего заместителя комиссара полиции, который будет руководить подразделением. По информации газеты, по функциям этот «спецотдел» будет похож на Специальное отделение, действовавшее в колониальную эпоху, и уделявшее большое внимание сбору разведданных.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам отказалась комментировать сам закон на еженедельном брифинге для СМИ. «Было бы неуместно отвечать на любые вопросы и давать разъяснения (по закону) на данном этапе», — заявила она.

При этом чиновница подчеркнула, что возможные санкции США и других стран в отношении Гонконга его руководство не пугают. «Психологически мы готовы», — заявила Лам, добавив, что в случае, если ограничительные меры будут приняты, власти особого административного района Китая намерены в полной мере сотрудничать с Пекином для разработки контрмер.

На общих основаниях

Впрочем, Соединенные Штаты, как всегда, решили действовать превентивно. Накануне стало известно, что они прекращают экспорт в Гонконг своей военной техники и некоторых технологий двойного назначения. Как объяснил в своем Twitter госсекретарь США Майкл Помпео, Вашингтон «больше не может различать экспорт контролируемых товаров в Гонконг или материковый Китай». А ведь для Госдепа это одно из основных опасений: как бы отправленная на экспорт в Гонконг военная продукция не оказалась в китайской армии.

При этом глава американского Министерства торговли Уилбур Росс сообщил, что приостанавливает преференциальный режим Гонконга, благодаря которому американским компаниям, экспортирующим туда товары, не нужно было обращаться за лицензиями, как приходится делать это в случае с материковым Китаем. Теперь поставлять товары в особый административный район КНР из Штатов будут на общих с материком основаниях. Кроме того, за несколько дней до этого Вашингтон объявил об отказе в выдаче виз китайским чиновникам, участвовавшим в подрыве полуавтономного статуса Гонконга.

Все это произошло через месяц после того, как президент США Дональд Трамп предупредил Гонконг о том, что намерен отметить его особый торговый статус, присвоенный еще в далеком 1997 году. При этом Соединенные Штаты еще пытаются решать и за Гонконг и за Китай: на прошлой неделе Сенат принял «Закон об автономии Гонконга».

Превентивные меры

Впрочем, китайские чиновники тоже без дела не сидели: в понедельник Пекин объявил о введении визовых ограничений для должностных лиц Соединенных Штатов, которые «вели себя крайне плохо в гонконгском вопросе».

«В ответ на неправильное решение США ввести запрет на выдачу виз китайским чиновникам, Китай решил ввести запрет на выдачу виз американцам, которые плохо себя ведут в гонконгском вопросе», —прокомментировал решение властей КНР официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, добавив, что любые попытки США помешать Пекину принять закон о национальной безопасности в Гонконге «обречены на провал».

«Независимо от того, что кричат гонконгские сепаратисты, и независимо от того, какое давление оказывают внешние антикитайские силы, их схема, препятствующая принятию закона о национальной безопасности Гонконга, никогда не возобладает, а законопроект — всего лишь кусок макулатуры», —заявил Чжао Лицзянь, имея в виду закон, принятый Сенатом.

Таким образом, обмен любезностями между двумя крупнейшими экономиками мира идет полным ходом. Хотя в свете того, что у большинства стран мира (включая, кстати, и Китай, и США), есть задачи более насущные, например, борьба с пандемией коронавируса, все это очень некстати.