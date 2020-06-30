Подорожание российской нефти спровоцировало информационную войну. Кто выйдет победителем?

Рекордная премия

Сейчас, когда рыночный шторм утих, а российская нефть довольно сильно подорожала, в информационном поле началась настоящая война. Одни издания, преимущественно западные, утверждают, что Россия стремительно теряет рынки сбыта, никто не хочет покупать дорогую нефть, другие, напротив, уверены, что РФ вышла из нефтяного шока главным выгодоприобретателем.

Итак, основные споры возникли на почве резкого роста цены российских смесей.

Согласно информации агентства Argus, спрос на российскую смесь Urals в последнее время был довольно высок, и именно это стало причиной того, что она торгуется с едва ли не рекордной премией к эталону Brent. В Северо-Западной Европе премия составляет 1,55 доллара за баррель, а в Средиземноморье — 2,55 доллара.

Argus называет причину такой ценовой конъюнктуры — это конкуренция.

После того, как Соединенные Штаты ввели санкции против Венесуэлы и запретили импорт нефти из этой страны, американские нефтеперерабатывающие заводы стали охотно покупать российскую тяжелую нефть, очень похожую на ту, которая экспортировалась венесуэльской PDVSA. Кроме того, спрос на российскую нефть растет и в Азии.

Стоит отметить, что обычно российская нефть торгуется с дисконтом к Brent, в том числе из-за отсутствия единой ценовой базы.

Тем не менее, некоторые эксперты часто сравнивают цены на Urals с ценами на нефть на Шанхайской бирже, поскольку по своему составу российская смесь достаточно близка к Medium Sour, к которой и привязаны фьючерсные контракты на бирже в КНР.

Стоит добавить, что еще одна российская экспортная нефть — ВСТО также стоит дороже конкурентов. Барреля этого продукта с поставкой в августе из порта Козьмино на прошлой неделе торговался с премией в 3,73 доллара по сравнению с аналогичной смесью в Дубае.

Негативный прогноз

Но многие СМИ с уверенностью утверждают: ценовое преимущество оказалось для России невыгодным — из-за него страна теряет ключевые рынки, в частности европейский. Агентство Reuters, например, сообщает, что столь высокая цена крайне невыгодна европейский нефтеперерабатывающим заводам. Дорогая российская нефть убивает всю рентабельность, и убытки НПЗ составляют примерно 3 доллара с каждого барреля, поэтому они отчаянно ищут замену, покупая более дешевую нефть у США, Норвегии и африканских стран.

Агентство Bloomberg в свою очередь пишет, что подорожание российской нефти связано с резким сокращением добычи и восстановлением внутреннего спроса. То есть, ранее на рынке образовался дефицит, но в июле экспорт «черного золота» из РФ через порты в европейской части составит всего 540 тысяч баррелей в сутки — примерно на 40% меньше, чем в июне.

Вся информация приводится со ссылкой на источники в отрасли, и проверить ее практически нет никакой возможности. Фактом является, и это признают абсолютно все, то, что заменить российскую нефть в Европе довольно сложно.

Топливо из РФ доставляется достаточно быстро, а из других регионов, тех же Штатов, поставки займут намного больше времени, и вряд ли заводы будут полностью менять логистические цепочки, особенно в тот момент, когда спрос восстанавливается. Частичная замена, безусловно, может иметь место, но это не означает потерю рынка.

Меньше, да лучше

Тем временем, есть и абсолютно другая точка зрения, согласно которой Россия, напротив, оказывается в выигрыше. Так, некоторые независимые эксперты отмечают, что планы Саудовской Аравии наводнить мировой рынок своей нефтью и тем самым завоевать долю рынка, обернулись если не провалом, то как минимум неудачей.

Королевство в апреле действительно нарастило добычу и довело экспорт до рекорда — 10,237 миллионов баррелей в сутки. Однако финансового результата это не принесло. Из-за обвала нефтяных цен стоимость экспорта по сравнению с прошлым годом снизилась на 12 миллиардов долларов.

В конце прошлой недели Главное управление статистики Саудовской Аравии опубликовало данные, согласно которым в апреле экспорт нефти в годовом выражении рухнул на 65,4%, что серьезно сказалось на стоимости всего экспорта.

Из-за привязки риала к доллару, саудиты фактически вынуждены были отдавать нефть без особой выгоды для себя.

Рубль же фактически находится в свободном плавании, и его снижение частично компенсировало потери от объемов экспорта и падения цены. Напомним, в марте-апреле курс доллара взлетел к отметке в 80 рублей. С тех пор российская валюта неуклонно укрепляется, однако по-прежнему примерно на 5% слабее, чем до кризиса. И этот фактор является еще одним значительным плюсом для России, наравне с подорожанием смеси Urals.

Кроме того, в настоящий момент, когда цены на «черное золото» значительно выше, чем в апреле, Саудовская Аравия уже не имеет возможности заливать рынок, так как вынуждена наравне с другими странами сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+.

Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что стоимость российских смесей действительно растет не только на фоне спроса, но и на фоне резкого сокращения предложения. Совокупные поставки нефти Urals из российских портов Балтики и Черного моря в первые 10 дней июля составили 880 тысяч баррелей в сутки. Если в течение всего месяца экспорт будет находится на таком же уровне, то станет самым низким с 2008 года.

Впрочем, опять же, здесь нет ничего удивительного, и это не должно быть сюрпризом. Россия выполняет условия соглашения по сокращению добычи и вместе с другими нефтедобывающими странами стремится устранить глобальное перенасыщение рынка, вызванное рекордным падением спрос на фоне пандемии коронавируса.

В мае с. г. наша страна выполнила свои обязательства практически полностью - на 96%, а в июне обещала обеспечить 100%-ное выполнение условий сделки ОПЕК+.

Если же говорить о ценах на поставки в восточном направлении, то экономика региона восстанавливается довольно быстрыми темпами. Нефтедобывающие страны Ближнего Востока уже объявили о повышении цен для Азии, наблюдается также снижение арбитражных поставок.

Резюмируя вышесказанное, вряд ли можно утверждать, что Россия сдает позиции по всем фронтам и теряет рынки сбыта. Скорее, она остается важным игроком, а, учитывая объективные факты, можно сказать, что в текущей ситуации на рынке сохраняется довольно высокая конкуренция, вызванная как ростом спроса, так и сокращением предложения.