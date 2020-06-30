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Покупка авто с пробегом: подводные камни, о которых стоит знать

Москва, 30.06.2020
Благодаря стремительному развитию информационных технологий торговля подержанными автомобилями в последнее время все чаще ведется на электронных площадках.
#PressRelease

Но у этого способа взаимодействия покупателей с продавцами есть и определенные недостатки. Один из главных среди них заключается в огромном множестве объявлений. Неподготовленному автолюбителю сложно разобраться во всем этом многообразии и выбрать подходящие для себя варианты. Для успешного решения данной задачи или выкупа авто тут полезно следовать нескольким рекомендациям, приведенным ниже.

  • Первым делом надо четко сформулировать свои требования с учетом имеющихся ограничений. Это касается стоимости и технических характеристик авто. Чем больше характеристик будет задано, тем сильнее сузится круг поиска, а потому не придется тратить время на изучение мало отличимых друг от друга вариантов. При определении располагаемого бюджета необходимо оставить 10% на срочный ремонт, обойтись без которого все равно не удастся. Эти деньги в любом случае понадобятся на замену расходных материалов.
  • Второй шаг – поиск продавца. В настоящее время на российском вторичном рынке действует три класса продавцов –частники, перекупщики и официальные дилеры. При взаимодействии с частными продавцами надо не только хорошо разбираться в техническом состоянии авто, но и обладать психологическими познаниями, чтобы задавать важные вопросы и наблюдать за реакцией собеседника. Без этого покупка машины превратится в лотерею. Что касается перекупщиков, то они в большинстве своем являются бывшими торговцами с авторынков. Острая конкуренция со стороны дилеров заставила их принять правила цивилизованной торговли наподобие сотрудничества со страховщиками и банковскими учреждениями, однако качество продаваемых ими автомобилей вызывает опасения. К перекупщикам обычно попадают автомашины, от реализации которых по различным причинам отказались дилеры. Наибольшую безопасность для приобретения авто с пробегом обеспечивают площадки Trade-in официальных автодилеров.
  • После прохождения первых двух этапов необходимо обратить внимание на стоимость, пробег и фото автомобиля. Стоимость авто в объявлении, прежде всего, отражает амбиции продавца. Поэтому указывать цены в объявлении надо в диапазоне от плюс 15% до минус 15% от среднерыночной стоимости. Критичный пробег для большей части авто составляет сто тысяч километров. После такого пробега необходимо заменить множество запчастей.
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