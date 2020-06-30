Прогноз погоды на июль: синоптики вынесли вердикт

Погодная нестабильность, которая наблюдалась в России с начала этого года, сменится очень комфортной климатической обстановкой. Напомним ранее большинство синоптиков прогнозировали, что во втором календарном месяце этого лета погода на большей части Русской равнины будет очень нестабильной. При этом нам обещали сложный июль, который удивит очередными природными катаклизмами.

Однако сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд вынес окончательный вердикт: средние температуры июля 2020 почти на всей территории страны будут около или выше нормы.

«Если анализировать этот прогноз, то можно говорить о том, что второй месяц лета будет тёплым фактически повсеместно», – утверждает он.

Температурный фон же в начале июля впервые за долгое время станет почти градус в градус соответствовать многолетней норме.

Погода в Москве в июле. Прогноз Гидрометцентра

Так, в Москве, согласно прогнозу Гидрометцентра, как минимум до конца этой недели погоду будет формировать скандинавский антициклон, благодаря которому жителей региона ждут погожие дни без аномальной жары и сильного ветра, а также при минимуме осадков, отсутствии гроз, града и других аномалий, которые терзали регион почти весь июнь.

В первый день второго календарного месяца лета при переменной облачности возможны лишь кратковременные дожди. Предстоящей ночью термометры в столичном регионе покажут плюс 14-16 градусов. Завтра днём воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля, а незначительный юго-восточный ветер со скоростью всего 5 метров в секунду вряд ли испортит настроение.

В четверг, 2 июля метеорологи обещают переменную облачность, без осадков. Ночью градусники покажут в Москве плюс 13-15 градусов, в Подмосковье – плюс 10-15. Днём – по-прежнему будет не выше плюс 25, местами возможны осадки, ветер юго-западный – 5-7 метров в секунду.

В пятницу, 3 июля в ночные часы осадков не ожидается. Днём же местами пошумят небольшие дожди и станет немного теплее – плюс 26-27, поэтому юго-западный ветер со скоростью 7-10 метров в секунду будет весьма кстати. В выходные в регионе вновь станет очень комфортно. Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 4 июля и в воскресенье, 5 июля ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны осадки. В ночное время суток температурный фон составит плюс 13-16, днём – плюс 24-27.

Во второй половине месяца комфортная погода в столичном регионе сохранится. Как обещают метеорологи, в Москве и области вновь обойдётся без обильных и продолжительных дождей, а средний дневной температурный фон будет держаться на уровне плюс 24-25.

Прогноз погоды на июль в Крыму

Комфортная погода прогнозируется почти весь июль в Крыму. Например, в Гурзуфе, Ялте, Керчи, Саках и Евпатории в первой декаде второго месяца лета будет немного жарко и без осадков. Ожидается, что столбики термометров в светлое время суток на этих курортах поднимутся до плюс 26-30, ночью –до плюс 22-24.

Но с 9-10 числа и почти до конца июля такой температурный фон станет фиксироваться уже днём. При этом почти на всей территории полуострова сохранится ясная и солнечная погода, а море будет спокойным и тёплым. Так, в районе Севастополя вода на побережье прогреется до плюс 23-24. То есть температура воды и воздуха станут почти одинаковыми, что считается идеальным для приятия как солнечных, так и морских ванн.

В последние дни второго календарного месяца лета в Крыму возможны дожди, но общего впечатления от в целом комфортной погоды это не поменяет.

Погода в июле в Приволжском федеральном округе

Немного выбьется из общего тренда Приволжский федеральный округ, где по прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни температура будет ниже нормы. Здесь, по прогнозу синоптиков, климатическую ситуацию пока будут формировать арктические воздушные массы, пришедшие с акватории Баренцева моря. Под их влиянием примерно до 4-5 числа в Приволжье сохранится неустойчивая погода, местами возможны осадки и грозы. До середины этой недели в Пермском крае будет холодно даже днём – всего плюс 13-15.

Но, начиная с предстоящего воскресенья по западной периферии антициклонического фронта в Поволжье станет поступать прогретая воздушная масса, что приведёт к повышению температурного фона. Например, в Кировской области в понедельник, 6 июля воздух уже прогреется до плюс 28-30, а Саратовской области – до плюс 30-32.

Прогноз погоды на июль в СПб

С небольшого понижения температурного фона начнётся июль и в Санкт-Петербурге. По прогнозу метеорологов, в городе на Неве, а также в Ленинградской области под влиянием скандинавского циклона в период с 1 по 9 июля возможны дождь и грозы. Кроме того, местами ожидается усиление ветер, его порывы в отдельные сутки могут достигать 15 метров в секунду. При этом средняя дневная температура воздуха составит плюс 20.

После 10 июля в СПб дождей станет значительно меньше, а воздух регулярно будет прогреется до комфортных плюс 23-25. Незначительное похолодание придёт сюда в 20-х числах второго календарного месяца лета. Вместе с ним регион накроют и садки. В целом же, согласно предварительному прогнозу синоптиков, в СПб и Ленинградской области погода в июле будет уютной и сильного дискомфорта никому не создаст.