Промышленность: глубокое падение и невиданные скачки

В мае 2020 года, согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), уровень промышленного производства сократился на 9,6% по сравнению с маем 2019 года. Это максимальный уровень падения с 2009 года. Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали снижение показателя только на 6,8%.

Примерно таким падение оказалось в апреле, когда объем промпроизводства снизился на 6,6%. Март видится теперь месяцем благополучия со спадом лишь на 0,2%. А в целом за январь-май показатель сократился на 2,4%. Любопытно, что ровно таким же, на 2,4% был в прошлом году за пять месяцев промышленный рост.

«Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также другие меры, введённые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продолжили влиять на экономическую активность в стране. Тем не менее, значительная часть производств адаптировалась к изменившимся условиям и частично компенсировала падение производства в апреле 2020 года», — утешительно трактует майские данные Росстат.

Самые высокие темпы падения продемонстрировал сырьевой сектор – по данным Росстата, добыча полезных ископаемых сократилась на 13,5% к маю 2019 года и на 9,9% к апрелю 2020 года. В отрасли, связанной с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, падение достигло 10,9%. Спад выпуска в обрабатывающих производствах достиг 7,2%.

В то же время, сообщают статистики, в отраслях жизнеобеспечения (производство продуктов питания, медицинского оборудования и лекарственных средств, товаров бытовой химии и медицинского назначения, спецодежды и средств гигиены) объемы выпуска увеличились. К примеру, рост производства продуктов питания составил 1,5% к маю прошлого года, а выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился в годовом сопоставлении на 22,4%. Огромный скачок, в 2,7 раза по сравнению с маем 2019 года (и на 26,8% по сравнению с апрелем 2020 года) показал выпуск отдельных видов медицинского оборудования.

Без учета крупного сокращения добычи нефти и газа из-за сделки ОПЕК+ и низкого спроса на газ после теплой зимы, последние данные по промышленному производству свидетельствуют о стабильном улучшении выпуска во многих ключевых сегментах, что позитивно, отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Объемы производства в обрабатывающей промышленности стабилизировались, уверен эксперт. В то же время динамика в обрабатывающей промышленности существенно улучшилась: в мае ее выпуск сократился на 7.2% год к году (против -10% в апреле), но в месячном сопоставлении показатель остался на прежнем уровне. В прошлом месяце в нескольких сегментах производства (пищевая промышленность, химическая и фармацевтическая промышленность) наблюдался рост год к году, а в других ключевых секторах ежемесячная динамика стала положительной. Это текстильная и швейная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, металлургия, электроника, инструменты, машиностроение и автомобилестроение – производство автомобилей подскочило более чем на 70% по сравнению с предыдущим месяцем.

Общий показатель немного разочаровал, но данные позитивны, заключает Владимир Тихомиров. Более глубокий, чем ожидалось, спад в промышленности связан исключительно с показателями нефтегазового сектора, где сочетание политических и климатических факторов привело к значительному сокращению производства. В то же время динамика производства в остальных отраслях промышленности продемонстрировала явные признаки улучшения.

Так, по данным Росстата, в сезонно-скорректированном выражении промышленное производство в мае снизилось на 1.3% м/м против падения на 6.9% м/м в апреле, отмечает Владимир Тихомиров. «Мы считаем это признаком того, что российская промышленность, как и экономика в целом, начала оживать, и, на наш взгляд, эта тенденция будет набирать обороты во втором полугодии 2020 года. Мы подтверждаем наши прогнозы: в этом году мы ожидаем падение промышленного производства на 2,7%, а ВВП России – на 3,7%», – указывает аналитик.

Основную роль в падении промпроизводства сыграло выполнение соглашения ОПЕК+, считает Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade. Ведь именно с мая, по этой договоренности, добыча нефти должна была сократиться на 2,5 млн барр/сутки. Но такое сокращение отразилось и на других отраслях. Уменьшилась потребность в продукции смежных производств. Однако это – причина лишь углубления спада по сравнению с апрелем.

Аналитик отмечает совпадение двух факторов: принудительной приостановки производств из-за пандемии и — также вследствие карантинных мероприятий — снижениее потребности в продукции как внутри России, так и в странах-импортерах. Таким образом, шок произошёл и на стороне предложения, и на стороне спроса, говорит он. Поэтому снижение оказалось столь значительным.

Но вероятно, такое негативное сочетание факторов постепенно преодолевается, считает Марк Гойхман. Есть основания предполагать, что нижнюю точку падения мы уже видели в мае. Июнь обещает быть более позитивным: дальнейшего искусственного сокращения в сырьевом секторе по сравнению с маем не происходит, а выход из самоизоляции несколько возобновляет и производство, и спрос.

Но данное восстановление происходит и будет происходить медленно. С позиций экспорта спрос лимитирован физической потребностью в ресурсах. Для внутреннего производства ограничением выступает резкое падение доходов населения и предприятий – потребителей промышленной продукции.

Можно предполагать, что во второй половине года снижение первого полугодия не будет преодолено, прогнозирует аналитик. По итогам 2020 года. объемы индустрии сократятся на 5,5-5,8 процентов, считает он. Если же реальностью станет вторая волна пандемии с возвратом к масштабным карантинным мерам, то сокращение способно увеличиться до 6-6,5%

По мнению старшего аналитика агентства «Альпари» Анны Бодровой, по итогам года мы можем увидеть спад в промпроизводстве РФ в пределах 4%.

Консенсус-прогноз аналитиков «Интерфакса», появившийся до публикации приводимой здесь майской статистики, обещал падение промпроизводства в РФ в 2020 году на 3,8%. Возможно, он будет теперь понижен.

Минэкономразвития, как сообщает Finmarket, прогнозирует падение промпроизводства в РФ по итогам 2020 года на уровне 5,4%%, а затем ежегодный рост на 3,3-3,4% в 2021-2023 годах.