Путин призвал россиян принять участие в голосовании

Глава российского государства Владимир Путин, который находится сейчас в Ржеве, где будет открыт мемориал Советскому солдату, в телеобращении к гражданам страны, призвал всех принять участие в голосовании по поправкам к Конституции.

По словам президента, россияне, которые уже посетили участки и которые только планируют это сделать, голосуют за страну, в которой хотят жить. При этом Путин подчеркнул, что поправки вступят в силу только при одобрении народом.

«В этой связи прошу каждого россиянина сказать свое слово. Голос каждого – самый важный, самый главный», – резюмировал президент.

1 июля в нашей стране является основным днём всенародного референдума по поправкам в Конституцию. Проголосовать можно было также в течение 6 дней до этой даты. Кроме того, жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в электронном формате.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию выступил с инициативой о внесении изменений в основной закон страны. 11 марта Госдума утвердила президентский законопроект в окончательном чтении. В тот же день он был одобрен Советом Федерации. Первоначальной датой голосования было назначено 22 апреля, однако, из-за пандемии коронавируса COVID-19, референдум было решено отложить на более поздние сроки.