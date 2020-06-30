Путин выступит с телеобращением 30 июня

30 июня президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России. Новость сообщил представителям прессы пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. Это будет ориентировочно ближе к двум часам дня»", - рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что глава государства намерен обратиться к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Также сообщалось, что для обращения рассматривались даты 29 и 30 июня, то есть дни, которые непосредственно предшествовали дате голосования.

Президент России, начиная с апреля текущего года, регулярно выступает с телеобращениями к россиянам в связи с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, 1 июля в России является основным днем всенародного референдума по поправкам в Конституцию. Проголосовать можно было также в течение шести дней до этой даты. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в электронном формате.

Российский президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию выступил с инициативой о внесении изменений в основной закон страны. 11 марта Госдума утвердила президентский законопроект в окончательном чтении. В тот же день он был одобрен Советом Федерации. Первоначальной датой голосования было назначено 22 апреля, однако, из-за распространения коронавирусной инфекции, референдум было решено отложить на более поздние сроки.