США предложили Турции выкупить у нее С-400

США высказали пожелание выкупить у Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 для разрешения противоречий между Анкарой и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

Сенатор США Джон Тьюн заявил, что в обмен на этот шаг Турция должна дать обещание, что не будет закупать на деньги, полученные от Пентагона другое военное оборудование, несовместимое с требованиями НАТО. При этом сенатор не уточнил, имеет ли Анкара право перепродавать С-400 без разрешения Москвы, а также есть ли у турецкой стороны желание продать данное вооружение.

Ранее о намерении США выкупить у Турции С-400 сообщало издание Defense News. Тот же сенатор Тьюн предложил внести поправки в проект закона о выделении средств из бюджета на национальную оборону на 2021 финансовый год. Другой сенатор Джим Риш внес предложение ввести против Турции санкции через 30 дней после вступления закона в силу.

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара заключили соглашение о поставке четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства. Итоговая стоимость контракта составляла $2,5 млрд., 50% покрывает российский кредит. Поставки российского вооружения в Турцию начались в июле прошлого года. Вслед за этим США прекратили поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за опасения утечки данных, которые раскрывают возможности данной техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.