В России более 6 тыс. новых заболевших COVID-19

Прирост новых заболевших за сутки в России составил 6 693 случая в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба. Что стало минимумом, начиная с мая. 30,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Оперштаб отмечает положительную тенденцию в плане снижения общего числа заболевших с 8,8 тыс. новых случаев 14 июня до 6,7 новых больных 30 июня.

В общей сложности в стране за все время эпидемии зарегистрировано 647 849 случаев коронавирусной инфекции. За сутки в РФ от инфекции скончалось 154 человека. Накануне число безвозвратных потерь составило 93пациента, 28 июня их было 104, еще днем ранее - 188. В общей сложности в стране умерло за все время эпидемии от COVID-19 9 320 человек. Выписаны из российских больниц всего 412 650 россиян, за последние 24 часа 9 220 человек. Общее количество активных случаев в России составляет 225 879.

На первом месте по числу заболевших находятся США, где на утро 30 июня насчитывается более 2,58 миллиона зараженных. На втором месте расположилась растущая Бразилия. В стране уже более 1,36 миллиона человек заразившихся коронавирусной инфекцией. На третьем месте находится Россия с показателем 640,2 тысячи заболевших. Далее следует Индия (548,3 тысячи), за ней на пятой строчке - Великобритания (313,4 тысячи). Самое большое число умерших от инфекции в США - 125 133 человека, далее следуют европейские страны наиболее пострадавшие от коронавируса, а именно Италия, Испания, где этот показатель превышает 10%.

Статистика заболеваемости по регионам

Москва, несмотря на снижение новых случаев коронавирусной инфекции, продолжает оставаться на первом месте в РФ по количеству суточного прироста - 745 новых случаев COVID-19 выявлено в столице. Выздоровело 2 295 человек за последние 24 часа, умерло 35 человек.

На втором месте Подмосковье, где 301 новый диагноз за истекшие сутки. На третьем месте Ханты-Мансийский АО (+276). В пятерке Свердловская область (+276) и Санкт-Петербург (+253). В десятке Ямало-Ненецкий АО (+248), Иркутская область (+242), Нижегородская область (+203). На Воронежскую область пришлось 179 новых случаев, в Челябинской области и Красноярском крае по 144 новых пациента.

В Тыве заболевших за последние 24 часа 125 человек, в Мурманской области 118. Далее следуют Саратовская область (+110), Новосибирская область (+109), Ульяновская область (+106), Архангельская область (+102). В других регионах суточный прирост составил менее ста случаев.