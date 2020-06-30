Ученые назвали число выявленных в России штаммов коронавируса

По заявлению генерального директора центра «Вектор» Рината Максютова, в России с начала эпидемии выявлено более 100 штаммов нового коронавируса

«После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100», — рассказал руководитель в интервью РИА «Новости». Однако, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирус не особенно изменчив.

Ранее Максютов рассказал, что для создания коллективного иммунитета в России необходимо 70 млн доз вакцины. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщала, что в августе будет зарегистрирована вакцина от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор», а сама Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первую промышленную партию российской вакцины от коронавируса планируется получить осенью.

Ранее сообщалось, что по данным на утро 30 июня, на первом месте по числу заболевших находятся США, где насчитывается более 2,58 миллиона зараженных. На втором месте расположилась растущая Бразилия. В стране уже более 1,36 миллиона человек заразившихся коронавирусной инфекцией. На третьем месте находится Россия с показателем 640,2 тысячи заболевших. Далее следует Индия (548,3 тысячи), за ней на пятой строчке - Великобритания (313,4 тысячи). Самое большое число умерших от инфекции в США - 125 133 человека, далее следуют европейские страны наиболее пострадавшие от коронавируса, а именно Италия, Испания, где этот показатель превышает 10%.