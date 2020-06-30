В Минкомсвязи сообщили об удалении всех данных, собранных для выдачи пропусков

Как заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев, все данные россиян, которые были собраны для выдачи пропусков для передвижения во время режима самоизоляции, удалены.

«Мы все удалили!», - заверил журналистов чиновник. Приложение для получения пропусков было запущено ведомством в апреле. Электронный сервис действовал только в регионах. В Москве пропуска оформлялись на mos.ru, разработанном ДИТом Москвы.

Пропускной режим в столичном регионе действовал, начиная с 15 апреля. 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении пропускного режима и частичном снятии ограничений, связанных с коронавирусом, начиная с 9 июня текущего года. В этот же день было заявлено, что все полученные персональные данные для цифровых пропусков в Москве будут уничтожены в скором времени.

В настоящее время снятие ограничений остается на усмотрение глав регионов согласно эпидемиологической ситуации. В Москве, начиная с 26 июня заработали кафе, детские сады, библиотеки. С 15 июля по плану должны открыться кинотеатры в стране с соблюдением всех мер безопасности.

Прирост новых заболевших за сутки в России составил 6 693 случая в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба. Что стало минимумом, начиная с мая. 30,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Оперштаб отмечает положительную тенденцию в плане снижения общего числа заболевших с 8,8 тыс. новых случаев 14 июня до 6,7 новых больных 30 июня.