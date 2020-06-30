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В Пекине принят закон о национальной безопасности Гонконга

Москва, 30.06.2020
  • В Пекине принят закон о национальной безопасности Гонконга

Reuter

30 июня в Пекине, постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей был принят закон о национальной безопасности Гонконга. Новость сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что за документ проголосовали 162 члена комитета, что является единогласным решением.

На рассмотрение законопроект был представлен ВСНП в мае, 28 июня началась процедура утверждения документа. Сегодня, 30 июня, закон будет обнародован, после чего 1 июля вступит в силу.

По сообщению журналиста, главного редактора газеты Global Times Ху Сицзиня, нарушение нового закона может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Журналист сообщил, что информацию получил от знакомых с ситуацией людей, другие подробности он не приводит.

В целом документ призван определить обязательства китайского правительства, а также ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района. Документ предусматривает наказания за такие преступления, как терроризм, сепаратизм, подрыв государственной власти, а также сговор с иностранными государствами с целью нанесения ущерб национальной безопасности.

Ранее в адрес Пекина поступило немало критики со стороны США и их союзников из-зв принятия закона по Гонконгу. Вашингтон ответной мерой ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников.

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