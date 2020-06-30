В Роструде назвали число безработных в России

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструде) назвали число безработных в России. По словам заместителя руководителя ведомства Дениса Васильева, сейчас количество граждан нашей страны, которые находятся без работы, составляет более 2,5 млн человек.

Об этом чиновник рассказал на круглом столе «Управляем квалификациями - моделируем будущее», передаёт РИА Новости.

«На сегодняшний день количество безработных в РФ - 2 млн 700 тыс. человек», – подчеркнул Васильев.

Напомним, ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявлял, что в марте этого года официально зарегистрированных безработных в нашей стране было 700 тыс. человек. По данным на конец мая число безработных уже составило чуть более 2 млн человек, а к середине июня – уже почти 2,5 млн.