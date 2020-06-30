Врачи оценили эффективность российского препарата от коронавируса

Как рассказала заведующая инфекционным отделением клинической больницы №1 Смоленска Елена Симакина, российский препарат «Арепливир» (марка «Фавипиравира») для лечения коронавирусной инфекции в ходе испытаний на 30 пациентах больницы показал хорошие результаты.

Она уточнила агентству РИА «Новости», что испытания начались 8 июня, а сегодня больные уже поправились и находятся под наблюдением врачей. В ходе эксперимента у добровольцев было отмечено существенное улучшение состояния, а именно снижение отдышки, кашля, слабости и общего недомогания. Врач отметила и почти полное отсутствие у больных побочные эффектов. Есть предположение, что «Арепливир» помогает значительно снизить частоту осложнений в виде пневмонии.

«На наш взгляд, итоги прекрасные», — сказала Симакина. Она добавила, что российские медики очень рассчитывают на данный препарат, особенно, в режиме ожидания традиционной осенней вспышки гриппа. Врач уточнила, что препарат эффективен в отношение двух вирусов, что станет «прорывом».

«Арепливир» уже получил одобрение Минздрава для применения только в амбулаторных условиях. Медикамент ранее применяли при лечении Эболы.

Ранее сообщалось, что прирост новых заболевших за сутки в России составил 6 693 случая в 84 регионах. Что стало минимумом, начиная с мая. 30,2% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Оперштаб отмечает положительную тенденцию в плане снижения общего числа заболевших с 8,8 тыс. новых случаев 14 июня до 6,7 новых больных 30 июня.