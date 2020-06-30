Япония резко возразила против расширения «Большой семерки»

Япония оказалась самой «привередливой» и «капризной» в семерке наиболее развитых стран планеты, образующих неформальную группу G-7. Она не хочет видеть на предстоящем заседании, которое должно пройти осенью в США, не только Россию, но и Южную Корею с Индией, входящих в другую неформальную расширенную группу — G-20.

Напомним, Дональд Трамп в конце мая на правах хозяина и неформального лидера G-7 заявил о переносе встречи из-за пандемии как минимум на сентябрь, и предложил расширить формат саммита до 11 участников, пригласив на него Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. Свое предложение американский президент обосновал тем, что формат «Большой семерки» устарел и что без вышеназванных стран трудно решать глобальные вопросы и проблемы.

Японское правительство, сообщает агентство Kyodo News, особенно возражает против участия Сеула — на том основании, что у него с Токио разные подходы к отношениям с Северной Кореей и Китаем. Неформальная причина заключается в том, что Япония хочет остаться единственной азиатской страной, представленной в G-7. Это значит, что Токио не хочет видеть на встрече самых развитых стран планеты и Индию.

Отношения между Токио и Сеулом сейчас наиболее напряженные как минимум за последние десять лет. Причина обострения — возобновившиеся споры о колониальном правлении Страны восходящего солнца, которая владела Корейским полуостровом в 1910-45 годах.

Ухудшение отношений, конечно, сказывается на торговых связях между Японией и Кореей. А также, что особенно неприятно для США, союзниками которых являются обе страны — на системе безопасности в Восточной Азии, где их потенциальными противниками являются КНДР и КНР.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги подчеркнул в воскресенье в интервью радиостанции NHK важность сохранения текущего формата G-7. Он заявил, что эту точку зрения разделяют остальные участники группы, за исключением, естественно, США.

МИД Республики Корея в своем официальном заявлении воздержался от комментариев по поводу участия Сеула во встрече G-7 и позиции Токио, а вот корейское правительственное информационное агентство Yonhap News Agency назвало поведение Японии «бесстыдным» со ссылкой на неназванного представителя Синего дома (так называется в Южной Корее президентский дворец и администрация президента).

«Уровень бесстыдства Японии переходит все возможные границы, — приводит агентство Yonhap слова своего источника, который обвинил Токио в систематическом «причинении вреда соседней стране» (Корее). — Нас уже не удивляет позиция Японии, которая не признает свои ошибки и не раскаивается в них».

Что касается возражений Токио по поводу участия в саммите G-7 России, то здесь все тоже просто: в Стране восходящего солнца не хотят усиления авторитета и влияния Москвы в Азии, к которому, очевидно, приведет ее возвращение в расширяющуюся «Большую семерку».