Правительство выделило полтриллиона на зарплаты

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании о ситуации на рынке труда у премьер-министра Михаила Мишустина заявил, что в рамках поддержки рынка труда правительство пошло на дополнительные меры стимулирования предприятий, намеренных сохранить трудовые ресурсы. В частности, более чем вдвое, с 248 млрд рублей до 468 млрд рублей, был увеличен лимит по программе льготных зарплатных кредитов под 2%. В правительстве ее обозначают «ФОТ 2.0».

«Предприятия в пострадавших отраслях, а также производственные предприятия, которые завязаны на потребительский рынок, — это легкая промышленность, мебельная промышленность, производство детских товаров, социально ориентированные некоммерческие организации — у них есть возможность взять кредит, и в том случае, если они сохранят не менее 90% рабочих мест по состоянию на 1 марта 2021 года, соответственно эти кредиты будут списаны, погашены, по сути, за счет федерального бюджета», — сообщил Максим Решетников.

«В соответствии с поручением президента в четверг было рассмотрено на заседании правительства распоряжение по увеличению лимитов этой программы, и лимиты сейчас составляют 468 млрд рублей. Надо сказать, что сейчас уже одобрено банками кредитов на 289 млрд рублей, тем самым более 3 млн рабочих мест уже поддержано. Программа активно реализуется, и мы видим, что те цифры, те лимиты, которые установлены, будут востребованы предпринимателями. Это важный элемент стабилизации занятости не только на данный момент, но и на весь 2020 год и начало 2021 года», — добавил он.

Инструмент повышенного спроса

Программа по выдаче льготных кредитов под 2% годовых на выплату зарплаты (из расчета 1 МРОТ на сотрудника) начала работать с 1 июня 2020 года, напоминает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Ее задача — максимально сохранить занятость. Согласно плану поддержки экономики, разработанной правительством, до конца сентября 2020 года эта цель — приоритетная. В течение июня стало очевидно, что программа пользуется успехом у предпринимателей наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

В середине месяца число заявок на получение зарплатного кредита только в Сбербанке превысило 70 тысяч, сумм достигла 175 млрд рублей. При этом было одобрено (в Сбербанке) 50 тысяч заявок на 80 млрд рублей. Финансовые организации, оценив высочайший спрос на кредиты, попросили правительство рассмотреть возможность увеличения лимита на выдачу этих займов. В итоге, их сможет получить максимальное количество предпринимателей, что позволит сохранить занятость и доходы граждан.

Но кредиты выдаются не всем — одобряются около 70% заявок, указывает Павел Сигал. Не все сферы деятельности по коду ОКВЭД подходят под получение займа, не всем предпринимателям удалось сохранить 90% рабочих мест по состоянию на 1 марта текущего года. Также кредиты не выдаются организациям, имеющим задолженность по налогам. Правительству имеет смысл рассмотреть послабления для таких организаций и еще больше увеличить сумму лимита по выдаче зарплатных займов, уверен он. Это поможет предпринимателям, которые таким образом сохраняют персонал. В свою очередь, программа дает возможность поддержать доходы населения, что позитивно скажется на потребительском спросе и состоянии экономики в целом.

Кусок хлеба для миллионов

Увеличение лимита по программе льготных зарплатных кредитов демонстрирует, что инструмент поддержки рынка труда в условиях последствий пандемии COVID-19 работает и выполняет возложенную на него роль, отмечает, в свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. В июне лимит уже был повышен с 248 млрд рублей до 352 млрд рублей, теперь он составляет уже 468 млрд руб. При этом, по данным Минэкономразвития, одобренными на текущий момент кредитами на 289 млрд рублей удалось поддержать более 3 млн рабочих мест.

Так что причина увеличения лимитов — востребованность «зарплатных» займов. По словам главы МЭР Максима Решетникова, уже на первом этапе, когда предприятия пострадавших отраслей могли получить льготные кредиты на поддержание фонда оплаты труда под 0%, их было выдано 36 тысяч на 88 млрд рублей. Это позволило сохранить 930 тыс. рабочих мест.

Несомненным подспорьем для малого и среднего бизнеса стали правительственные гранты на поддержание рынка труда. Выплаты по 1 МРОТ на каждого сотрудника в мае получили почти миллион субъектов МСП из признанных пострадавшими отраслей. За счет этих мер удалось поддержать порядка 3,5 млн рабочих мест (10,80% от их общей численности) и сдержать рост безработицы, которая подскочила с 4,7% в марте до 6,1% в мае. В июне, по данным правительства, предприниматели получат сопоставимый объем помощи по этой программе.

Продолжение следует

Но запуск программы прошел со скрипом, напоминает Коган. Так, первоначальный вариант не предполагал списание государством средств в случае поддержания компанией занятости на уровне 90% и выше от докризисного уровня до 1 декабря. Многие предприниматели жаловались на нежелание банков идти им навстречу в случае отсутствия зарплатного проекта в банке, или при несоответствии профиля деятельности списку наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Но после критики главы государства, как показывает статистика, ситуация изменилась в лучшую сторону.

Важный вопрос теперь, удастся ли выдержать те сроки, которые представлены в программе восстановления экономики, подразумевающей переход от стабилизации к росту к концу этого года. От этого, уверен аналитик, будет зависеть как размер лимитов, так и сроки программы льготных зарплатных кредитов.

К примеру, в США к концу июля истекает срок предоставления гражданам так называемых «вертолетных денег», что при отсутствии улучшения ситуации с занятостью может подорвать предыдущие усилия по выходу экономики из кризиса. Поэтому уже сейчас ведется дискуссия о продлении текущей программы в том или ином виде. В отличие от России, где фокус — на поддержании рабочих мест, в США программа нацелена на непосредственную поддержку населения. Это, по мнени. эксперта, оставляет «дыру» в бюджете и сохраняет неопределенность в экономике в отсутствие победы над коронавирусом.