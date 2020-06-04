Аналитики Reuters дали прогноз по курсу доллара

Несмотря на то, что притягательность американского доллара продолжает ослабевать, большинство аналитиков, опрошенных Reuters, считают, что существует высокий риск того, что торговая война между США и КНР в следующие полгода вызовет всплеск интереса к безопасным вложениям.

Валюты большинства развитых и развивающихся стран укрепились по отношению к доллару. Достигнув пика в марте, когда финансовые рынки охватила паника, связанная с пандемией коронавируса, индекс доллара пошел вниз и сейчас опустился почти на 5%.

В среду акции крупных компаний выросли до трехмесячных максимумов. Причиной резкого роста стала новая уверенность, обретенная инвесторами, которые надеются на действенную помощь властей экономикам. На данном этапе эта уверенность оказалась сильнее опасений медленного восстановления экономик, тревоги по поводу американо-китайских отношений, волнений в США и как минимум неослабевающей новой коронавирусной инфекции.

Обычно такие риски укрепляют американскую валюту, однако опрос в первых числах июня 60 известных экономистов показал, что, по их мнению, доллар продолжит слабеть. Главным препятствием для его привычного в такой обстановке укрепления сейчас являются центробанки, большинство которых намерены продолжить покупать правительственные облигации и прочие финансовые активы.

«Явственно прослеживается разрыв между заголовками геополитических и экономических новостей и тем, что сейчас происходит на рынках,- комментирует ситуацию глава отдела валютных операций Rabobank Джейн Фоули.- Страхи рынка относительно глобальной экономики не устояли перед огромной ликвидностью и монетарной стимуляцией центральных банков. Конечно, существует ряд серьезных рисков… Мы находимся в активной фазе очень глубокого спада, и это обстоятельство, естественно, в предстоящие месяцы может очень существенно охладить настроения инвесторов. Но сейчас главное - ликвидность от количественного смягчения, которая очень похожа на инъекцию морфина».

Чуть больше половины из полусотни аналитиков – 29 человек на дополнительный вопрос о дальнейшем поведении доллара ответили, что риски сместились в сторону его ослабления в следующие шесть месяцев. На вопрос об американо-китайском противостоянии 70% из 57 аналитиков ответили, что оно будет усиливаться, что в свою очередь вызовет в следующие полгода повышение интереса к стабильным и устойчивым валютам.

«С учетом того, что через несколько месяцев должны состояться президентские выборы в Америке, вероятность деэскалации американо-китайских противоречий представляется низкой»,- считает Роберто Кобо Гарсия, начальник отдела валютных операций в BBVA.

Очень высокие в середине марта ставки по свопам долларов резко упали. Это видно, например, на примере трехмесячных свопов евро-доллар. Падение ставок означает, что сейчас стало значительно дороже брать кредиты в евро. Европейская валюта впервые за 11 недель достигла в среду уровня 1,12 доллара. Сейчас она готова побить рекорд по продолжительности укрепления по отношению к доллару – семь дней, установленный еще в декабре 2013 года.

Эта тенденция в основном объясняется общим ослаблением доллара и ожиданиями того, что политики поддержат слабейшие экономики еврозоны покупками их гособлигаций.

При этом на поведение евро даже не повлияло снижение индекса деловой активности и рост безработицы. Сейчас, как выясняется, инвесторов больше волнует поведение ЕЦБ. И в частности ожидания, что он увеличит на заседании в четверг, 4 июня, связанные с пандемией закупки гособлигаций европейских стран.

Ожидается, что европейская валюта в ближайший один, три и шесть месяцев будет торговаться на уровне приблизительно 1,1 доллара, а по итогам года прогноз – 1,14 доллара, то есть рост примерно на 2%. Это незначительное повышение прогнозов месячной давности - 1,08; 1,09; 1,10 и 1,13 доллара соответственно.

Большие надежды также возлагаются на новый европейский фонд поддержки с активами 750 млрд евро и то, что он даст толчок самым слабым экономикам еврозоны.

Опрошенные Reuters экономисты также считают, что евро укрепится по отношению к доллару, если Европарламент утвердит создание фонда поддержки. Однако если европарламентарии фонд не утвердят, то европейская валюта ослабеет или даже сильно ослабеет по отношению к американскому доллару.